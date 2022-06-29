Fenerbahçe 4 - Al Shamal 2
Fenerbahçe, 3. hazırlık maçını Katar Ligi ekiplerinden Al Shamal ile yaptı.Fenerbahçe karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.Karşılaşmanın 10. dakikasında Fenerbahçe İrfan Can Kahveci'nin pasında Bruma'nın golüyle 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 50. dakikada Pelkas'ın pasında topla buluşan Berisha, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda şutunu gönderdi. Kaleci topu kornere çeldi.54. dakikada Al Shamal, Attwan ile skoru 1-1 yaptı.60. dakikada Fenerbahçe Rossi'nin ortasına Enner valencia kafa ile tamamladı ve skoru 2-1 yaptı..Fenerbahçe, 66. dakikada Berisha'nın golüyle skoru 3-1'e getirdi. 75. dakikada farkı 1'e indirdi. Attwan'ın ceza sahasına doğru gönderdiği topta Al Sayed vuruşunda topu ağlarla buluşturdu.88. dakikada Fenerbahçe Burak Kapacak'ın pasını iyi değerlendiren Serdar Dursun ile skoru 4-2 yaptı.Karşılaşmadan Fenerbahçe 4-2 galip ayrıldı.
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Kim Min-Jae, Szalai, Ferdi, Osayi Samuel, Mert Hakan, İrfan Can, Lincoln, Zajc, Bruma, Samatta
Al Shamal: Seck, Mitwali, Al Jabri, Nani, Hashemi, Mubarak, Aboulros, Al Yazidi, Attwan, Waad, Olwan