Fenerbahçe 4 - Hatayspor 0

Spor Toto Süper Lig 16. hafta maçında Fenerbahçe evinde Hatayspor'u 4-0 yendi. Ülker Stadyumu'nda oyanan karşılaşmtı Sarper Barış Saka, Volkan Ahmet Narinç ve Erdem Bayık hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmanın 15. Dakikasında Hatayspor’da Sam Adekugbe sarı kart gördü.20. dakikada Fenerbahçe Jostua King ile 1-0 öne geçtiç26. Dakikada Fenerabahçe’de Michy Batshuayi ile skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Fenerbahçe’nin üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında Hatayspor’da 3 değişiklik ile maça başladı.Ze Luis, Ruben Riberio ve Sam Adekugbe oyunadan çıktılar.Yerine Muhammed Mert, Engin Can Aksoy ve Bertuğ özgür Yıldırım oyuna girdiler. 61. Dakikada Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci ve Diego Rossi oyundan çıktılar.Yerine Lincoln ve Mert hakan Yandaş oyuna girdiler.

71. dakikada Hatayspor’da Bertuğ özgür Yıldırım sarı kart gördü.75. dakikada Fenerbahçe’de Michy Batshuayi ve Joshua King oyundan çıktılar.Yerine Emre Mor ve Serdar Dursun oyuna girdiler.

64. Dakikada Hatayspor’da Saba Lobjanidze oyundan çıktı.Yerine Kevin Soni oyuna girdi.71. dakikada Hatayspor’da Bertuğ Özgür Yıldırım sarı kart gördü.74. dakikada Fenerbahçe’de Joshua King ve Michy Bathuayi oundan çıktı.Yeirne Emre Mor ve Serdar Dursun oyuna girdiler.

76. dakikada hatayspor’da Burak Öksüz oyundan çıktı.Yeirne Simon Falette oyuna girdi.85. dakikada Hatayspor’da Onur Ergün sarı kart gördü.86. dakikada fenerbahçe, Serdar dursun ile 3-0 öne geçti.90+2. dakikada Fenerbahçe'de Miha Zajc oyundan çıktı.Yerine İsmail Yüksek oyuna girdi.90+5. dakikada Fenerbahçe, Gustavo Henrique, ile skoru 4-0 yaptı90+6. dakikada Fenerbahçe'de Mert hakan Yandaş sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe, Hatayspor’u 4-0 yendi.

Fenerbahçe:Altay Bayındır, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Bright Osayi-Samuel, Miha Zajc, Diego Rossi, Joshua King, Michy Batshuayi

Teknik Direktör:Jorge Jesus

Hatayspor:Erce Kardeşler, Ognjen Vranjes, Kamil Ahmet Çörekçi, Sam Adekugbe, Burak Öksüz, Onur Ergün, Ruben Ribeiro, Rayane Aabid, Saba Lobjanidze, Ayoub El Kaabi, Ze Luis

Teknik Direktör:Volkan Demirel

Süper Lig 16. Hafta Maç Sonuçları;

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