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Fenerbahçe avantajı kaptı

 UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden Fenerbahçe, Play-Off turu ilk maçında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki’yi evinde 1-0 yendi.

20 Ağustos 2021 Cuma 08:35
Fenerbahçe avantajı kaptı

Fenerbahçe avantajı kaptı

   UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden Fenerbahçe, Play-Off turu ilk maçında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki’yi evinde 1-0 yendi.Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile geçti.Ancak sarı lacivertli futbolcular gol yollarında istedikleri sonucu alamadılar.Karşılaşamnın hakemei sarı lacivertlilerin iki net gol pozisyonun değerlendirmeyince karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

   Fenerbahçe, ikinci yarıya İrfan Can Kahveci’nin sakatlığı ile başladı. Rakip kale önünde aradığı ritmi bulamayan Fenerbahçe, Vitor Pereira’nın oyuncu değişiklikleriyle kendine geldi.Karşılaşmanın 62. dakikasında Bright Osayi Samuel ve Mesut Özil’i oyundan çıkarken, Nazım Sangare ve 20 yaşındaki Muhammed Gümüşkaya sahaya dahil oldu. Bu değişiklikten iki dakika sonra topla buluşan Muhammed Gümüşkaya, rakip kaleyi sol çaprazdan gören noktadan sert bir şutla ağları sarsarak Fenerbahçe’yi 1-0’lık üstünlüğe taşıdı. Maçın 67. dakikasında sakatlanan Filip Novak’ın yerine oyuna giren 16 yaşındaki Arda Güler de Fenerbahçe’ye pozitif katkı yaparken, kalan dakikalarda başka gol olmayınca sarı lacivertliler altyapıdan yetiştirdiği genç futbolcusuyla galibiyete ulaştı.

    İki takım 26 Ağustos’ta Finlandiya’daki rövanş maçında karşı karşıya gelecek. 

Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa LigiFenerbahçeHJK Helsinki
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