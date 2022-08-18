Fenerbahçe avantajı kaptı...Austria Wien 0 - Fenerbahçe 2
UEFA Avrupa Lİgi Play Off maçında Fenerbahçe deplasmanda Austria Wien'i 2-0 yenerek haftaya evinde oynayacağı rövanş maçına avantajlı dönüyor.Karşılaşmanın 8. dakikasında Fenerbahçe Joshua King ile 1-0 öne geçti.22. dakikada Austria Wien'de Florian Wustinger sakatlanarak yerini Haris Tabakovic'e bıraktı.31. dakikada Fenerbahçe'de Ezgjan Alioski sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Karşılaşmanın iikinci yarısında Austria Wien'de Muharem Huskovic oyundan çıktı.Yerine Aleksandar Jukic oyuna girdi.49. dakikada Austria Wien'de Lucas Galvao sarı kart gördü.59. dakikada Fenerbahçe'de sakatlanan Joshua King, oyundan çıkarken, yerine Lincoln oyuna girdi.60. dakikada fenerbahçe'de Miha Zajc, Miguel Crespo'nun yerine oyuna girdi.73. dakikada Fenerbahçe'de İsmail Yüksek sarı kart gördü.75. dakikada Fenerbahçe'de Gustavo Henrique, Mauricio Lemos'un yerine oyuna girdi.75. dakikada Austria Wien'de Dominik Fitz oyundan çıktı.Yerine Can Keles oyuna girdi.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve fenerbahçe deplasmanda Austria Wien'i 2-0 yendi.Fenerbahçe haftaya evinde rövanş maçını oynayacak.
Austria Wien:Christian Früchtl, Lucas Galvao, Lukas Mühl, Reinhold Ranftl, Marvin Martins, Billy Koumetio, Muharem Huskovic, Florian Wustinger, Manfred Fischer, Matthias Braunöder, Dominik Fitz
Fenerbahçe:Altay Bayındır, Ezgjan Alioski, Luan Peres, Mauricio Lemos, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Diego Rossi, Joshua King, Serdar Dursun