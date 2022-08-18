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Fenerbahçe avantajı kaptı...Austria Wien 0 - Fenerbahçe 2

UEFA Avrupa Lİgi Play Off maçında Fenerbahçe deplasmanda Austria Wien'i 1-0 yenerek haftaya evinde otnayacağı rövanş maçına avantajlı dönüyor.

18 Ağustos 2022 Perşembe 23:28
Fenerbahçe avantajı kaptı...Austria Wien 0 - Fenerbahçe 2

Fenerbahçe avantajı kaptı...Austria Wien 0 - Fenerbahçe 2

      UEFA Avrupa Lİgi Play Off maçında Fenerbahçe deplasmanda Austria Wien'i 2-0 yenerek haftaya evinde oynayacağı rövanş maçına avantajlı dönüyor.Karşılaşmanın 8. dakikasında Fenerbahçe Joshua King ile 1-0 öne geçti.22. dakikada Austria Wien'de Florian Wustinger sakatlanarak yerini Haris Tabakovic'e bıraktı.31. dakikada Fenerbahçe'de Ezgjan Alioski sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

     Karşılaşmanın iikinci yarısında Austria Wien'de Muharem Huskovic oyundan çıktı.Yerine Aleksandar Jukic oyuna girdi.49. dakikada Austria Wien'de Lucas Galvao sarı kart gördü.59. dakikada Fenerbahçe'de sakatlanan Joshua King, oyundan çıkarken, yerine Lincoln oyuna girdi.60. dakikada fenerbahçe'de Miha Zajc,  Miguel Crespo'nun yerine oyuna girdi.73. dakikada Fenerbahçe'de İsmail Yüksek sarı kart gördü.75. dakikada Fenerbahçe'de Gustavo Henrique,  Mauricio Lemos'un yerine oyuna girdi.75. dakikada Austria Wien'de Dominik Fitz  oyundan çıktı.Yerine Can Keles oyuna girdi.

   79. dakikada Fenerbahçe'de Ezgjan Alioski ve  İsmail Yüksek oyundan çıktı.Yerine Filip Novak  ve Willian Arao oyuna girdi.83. dakikada Austria Wien'de Lucas Galvao ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.86. dakikada Austria Wien'de Haris Tabakovic yerini Johannes Handl'ye bıraktı.89. dakikada Fenerbahçe Serdar Dursun ile skoru 2-0 yaptı.90. dakikada Austria Wien'de Christian Früchtl sarı kart gördü.

    Karşılaşmada başka gol olmadı ve fenerbahçe deplasmanda Austria Wien'i 2-0 yendi.Fenerbahçe haftaya evinde rövanş maçını oynayacak.
 

Austria Wien:Christian Früchtl, Lucas Galvao, Lukas Mühl, Reinhold Ranftl, Marvin Martins, Billy Koumetio, Muharem Huskovic, Florian Wustinger, Manfred Fischer, Matthias Braunöder, Dominik Fitz   

Fenerbahçe:Altay Bayındır, Ezgjan Alioski, Luan Peres, Mauricio Lemos, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Diego Rossi, Joshua King, Serdar Dursun    

Son Güncelleme: 18.08.2022 23:51
Anahtar Kelimeler:
Austria WienFenerbahçe
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