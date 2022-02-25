Fenerbahçe Avrupa defterini de kapattı
UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu’nda Fenerbahçe, Slavia Prag’a 3-2 yenişldi ve elendi.Karşılaşmaya ev sahibi ekip Slavia, hızlı ve baskılı başladı19. dakikada Slavia, Schranz ile 1-0 öne geçti. Bu golden 8 dakika sonra Fenerbahçe’de sakatlanan Ferdi’nin çıkmasıyla 10 kişi oynayan Fenerbahçe, kalesinde 2.ci golü gördü.Slavia, Sor ile durumu 2-0 yaptı.39. dakikada Fenerbahçe, Mert Hakan’ın şık golüyle skoru 2-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 sona erdi.
Fenerbahçe iki maçı da 3-2 kaybederek Avrupa defterini Konferans Ligi play-off turunda noktaladı.