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Fenerbahçe Avrupa defterini de kapattı

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu’nda Fenerbahçe, Slavia Prag’a 3-2 yenişldi ve elendi.

25 Şubat 2022 Cuma 09:18
Fenerbahçe Avrupa defterini de kapattı

Fenerbahçe Avrupa defterini de kapattı

    UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu’nda Fenerbahçe, Slavia Prag’a 3-2 yenişldi ve elendi.Karşılaşmaya ev sahibi ekip Slavia, hızlı ve baskılı başladı19. dakikada Slavia, Schranz ile 1-0 öne geçti. Bu golden 8 dakika sonra Fenerbahçe’de sakatlanan Ferdi’nin çıkmasıyla 10 kişi oynayan Fenerbahçe, kalesinde 2.ci golü gördü.Slavia, Sor ile durumu 2-0 yaptı.39. dakikada Fenerbahçe, Mert Hakan’ın şık golüyle skoru 2-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında da Slavia Prag etkili başladı.63. dakikada Slavia Prag, Sor ile skoru 3-1 yaptı.Fenerbahçe’de oyuna sonradan ikinci yarıda giren Arda Güler takımı adeta ateşledi.90. dakikada Arda Güler ile Berisha son golün hazırlayıcısı oldu. Genç futbolcunun şık çalımlar sonrası çektiği şutta kaleciden seken topu Berisha tamamlayarak skoru 3-2’ye getiren golü kaydetti.

   Fenerbahçe iki maçı da 3-2 kaybederek Avrupa defterini Konferans Ligi play-off turunda noktaladı.

Anahtar Kelimeler:
UEFA Konferans LigiFenerbahçeSlavia Prag
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