Fenerbahçe Başakşehir'i ezdi geçti

Fenerbahçe evinde Başakşehir' i 2-0 yenerek şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakaladı.7. dakikada Isla’nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Vedat, savunmanın arkasına ortaladı. Bu noktada müsait pozisyondaki Kruse kafa vuruşunu istediği gibi yapamadı ve topu auta gönderdi.

9. dakikada Gustavo’nun pasında topla buluşan Rodrigues ceza sahasına girip Clichy’den sıyrılıp sol ayağıyla sert vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

18. dakikada Vedat’ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Garry Rodrigues düzeltip çok sert vurdu ancak kaleci Mert bu pozisyonda gole izin vermedi.

22. dakikada Clichy’nin soldan yaptığı ortada Dirar’ın göğsüyle kaleci Altay’a indirmek istediği top kısa kaldı. Bu pozisyonda araya giren Visca bekletmeden şutunu çekti ancak Altay topu kornere gönderdi.

37. dakikada sağ ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Visca bekletmeden ters kanata çıkardı. Bu noktada Ponck gelişine vurdu ancak Altay topu kornere çıkardı.

41. dakikada savunmadan seken top Isla’da kaldı. Bu futbolcunun sağdan yaptığı ortada ceza sahası içinde Tolga Ciğerci yükselerek kafayı vurdu ancak iyi yer tutan Mert gole izin vermedi.

42. dakikada Tolga’nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topu Serdar Aziz kafayla Gustavo’ya indirdi. Bu futbolcunun çaprazdan şutunda Mert topu kornere yolladı.

45+1. dakikada Caiçara’nın Tolga Ciğerci’ye yaptığı hareket sonrasında penaltı kararı veren Fırat Aydınus, Tolga Ciğerci’nin uyarısı sonrası VAR’a giderek penaltı kararından vazgeçti.

Yazarımız Tayfun Gökdeniz'in maç yorumu

İkinci Yarı

59. dakikada rakibinden kaptığı topla hareketlenen Kruse, Ozan’ı gördü. Bu futbolcunun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Rodrigues sert vurdu ancak Mert Günok geçit vermedi.

62. dakikada kazanılan korner atışını sağdan Rodrigues kullandı. Ceza sahası içinde iyi yükselen Gustavo’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

72. dakikada Ozan Tufan’ın pasında topla buluşan Kruse 3 rakibinin arasından sıyrılıp ceza sahasına girdi ve yerden düzgün bir vuruş yaparak topu filelere gönderdi. 1-0

77. dakikada Kruse’nin kullandığı korner atışında savunmanın kafayla uzaklaştırdığı top Ozan Tufan’da kaldı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda kaleci Mert başarılıydı.

78. dakikada Gustavo’nun ceza sahası dışından kale sahası önüne gönderdiği ortaya Vedat yükselip kafayı vurdu ancak Mert gole izin vermedi.

86. dakikada Kruse’nin pasında sağ kanattan hareketlenen Rodrigues ceza sahasına girerek yerden pasını çıkardı. Bu noktada Vedat düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0

90+1. dakikada Mehmet Ekici’yle yaptığı verkaçla ceza sahasına giren Ferdi’nin vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

90+1. dakikada Başakşehir hızlı çıkmak isterken topu kaptırdı ve Emre Belözoğlu savunmanın arkasına sarkan Vedat’ı gördü. Bu futbolcu kayarak Ponck’tan kaptığı topu direkt kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-0 galibiyeti ile sona erdi.

(Haberler)