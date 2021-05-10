Fenerbahçe Başkanı Koç'tan, Ali Koç açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Koç'un hakem Ali Koç açıklaması

Fenerbahçe, Başkan Ali Koç hakem atamaları ile ilgili olarak sert açıklamalarda bulundu.Fenerbahçe, Başkan Ali Koç'un adı ve soyadını taşıyan alt yaş kategorisi hakemi üzerinden algı yaratılmasına karşı isyan bayrağını açtı.Fenerbahçe'nin, şampiyonluk yarışının yaşandığı dönemde Ali Koç adıyla ilgili hakem üzerinden haber servisi yapıldığını belirtti. Hakem Koç'un 2018'den beri Fenerbahçe'nin alt yaş kategorilerinde toplam 7 maçında görev aldığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe yönetimi, MHK'nin; adı ve soyadının Ali Koç olmasından dolayı U19 maçına atayanın görevden alınmasıyla Süper Lig hakemlerine mesaj verildiği görüşünde. Başkan Ali Koç, Ankara'da bu konuyla ilgili, “Ali Koç'u maçtan, hakemlikten almıyorlar ama atayanı alıyorlar. Herhalde Ali Koç'u hakemlikten almak sokak tabiri ile yemedi diyelim. Siz ne yapıyorsunuz arkadaş? Konuyu mevzu bahis eden, ismini vermeyeceğim kulüp ne kadar güçlü bu U19 maçının hakemini bile aldırabiliyor. Bu, rezalettir” demişti.

Hakem Ali Koç’un görev aldığı Fenerbahçe maçları;

5 Ekim 2019

Fenerbahçe 1-4 Antalyaspor (U-19)

11 Mayıs 2019

Fenerbahçe 2-1 Akhisarspor (U-21) 4. Hakem

28 Ocak 2019

Fenerbahçe 3 -1 Malatyaspor (U-21) 4. Hakem

3 Kasım 2018

Fenerbahçe 0-0 Galatasaray (U17)

14 Nisan 2018

Fenerbahçe 1-0 Galatasaray (U16)

11 Nisan 2018

Fenerbahçe 1-0 Kasımpaşa (U14)

20 Ocak 2018

Fenerbahçe 2-0 Göztepe (U21) 4. hakem

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