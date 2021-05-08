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Fenerbahçe Başkent'te ışıl ışıl

Süper Lig 40. haftasında Fenerbahçe deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek şampiyonluk iddiasına devam etti.

08 Mayıs 2021 Cumartesi 22:16
Fenerbahçe Başkent'te ışıl ışıl

Fenerbahçe Başkent'te ışıl ışıl

   Süper Lig 40. haftasında Fenerbahçe deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek şampiyonluk iddiasına devam etti.Karşılaşmada ilk gol 3. dakikada geldi.Sosa'nın hatalı pasını iyi değerlendiren Alper Potuk MKE Ankaragücü'nü 1-0 öne geçirdi.35. dakikada Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş çıktı yerine Gökhan Gönül girdi.41. dakikada Ozan Tufan Fenerbahçe'nin beraberlik golünü attı.İlk yarı 1-1 berabere sonuçlandı.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında Fenerbahçe oyunda üstün olan taraftı.Gol yollarında son derece etkili oynayan sarı lacivertliler bekledikleri gole 90+6. dakikada Valencis ile kavuştular ve son derece kıymetli üç puanın sahib oldular.Karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

     Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 79 yaparken, MKE Ankaragücü 38 puanda kaldı.42. hafta Fenerbahçe evinde DG Sivasspo ile oynarken, MKE Ankaragücü, Kasımpaşa deplasmanına gidecek.

Ankaragücü: Friedrich, Kitsou, Kulusic, Sarlija, Atila Turan, İbrahim, Endri Çekici, Paintsil, Alper Potuk, Saba, Badji.

Fenerbahçe: Harun Tekin, Attila Szalai, Tisserand, Caner Erkin, Ozan Tufan, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Mesut Özil, Dimitrios Pelkas, Valencia.

 

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeMKE Ankaragücü
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