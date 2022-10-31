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Fenerbahçe Beko 100 - Pınar Karşıyaka 88

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-23 sezonu beşinci hafta kapanış maçında Pınar Karşıyaka’yı 100-88 yenerek ligdeki galibiyet serisini 5’e yükseltti.

31 Ekim 2022 Pazartesi 21:19
Fenerbahçe Beko 100 - Pınar Karşıyaka 88

Fenerbahçe Beko 100 - Pınar Karşıyaka 88

   Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-23 sezonu beşinci hafta kapanış maçında Pınar Karşıyaka’yı 100-88 yenerek ligdeki galibiyet serisini 5’e yükseltti.
 
   Fenerbahçe beko'da Scottie Wilbekin kaydettiği 27 sayıyla maçın skoreri olurken; Motley 22, Melih 17, Nigel Hayes de 12 sayıyla galibyete katkı verdi.
    Fenerbahçe Beko maça Nick Calathes, Marko Guduric, Metecan Birsen, Nigel Hayes-Davis, Johnathan Motley beşiyle başladı.İlk periyodu 18-26 geride tamamlayan Fenerbahçe Beko, ikinci periyotta Wilbekin ve Melih’in basketleriyle farkı 2 sayıya indirdi: 24-26. Guduric’le 30-30’da eşitliği yakalayan Fenerbahçe Beko, skor avantajının karşılıklı olarak el değiştirdiği bu bölümün ardından soyunma odasına 49-49 eşitlikle gidildi.

   Üçüncü periyotta oyuna ağırlığını koyan Nick Calathes’in yanı sıra Wilbekin ve Nigel Hayes-Davis skor yükünü üstlendi ve Fenerbahçe Beko final periyoduna 83-66 önde girdi. Dördüncü periyotta da etkili hücumları ve agresif savunmasıyla farkın erimesine izin vermeyen Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 100-88 kazandı.

   Bu sonuçla Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-23 sezonu beşinci haftasında 10 puanla ve namağlup olarak liderliğini sürdürdğ.
 
Çeyrek skorları:
1.Çeyrek: 18-26
2.Çeyrek: 31-23
3.Çeyrek: 34-17
4.Çeyrek: 17-22

(Fenerbahçe)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 5.Hafta Puan Durumu;

Tablolar.(TBF)

 

Son Güncelleme: 31.10.2022 21:30
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe BEKOPınar Karşıyaka
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