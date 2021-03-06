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Fenerbahçe Beko 17. galibiyetini aldı

Fenerbahçe Beko, EuroLeague 28. hafta maçında Fransa temsilcisi ASVEL'i deplasmanda 90-86 yendi.

06 Mart 2021 Cumartesi 10:21
Fenerbahçe Beko 17. galibiyetini aldı

Fenerbahçe Beko 17. galibiyetini aldı

   Fenerbahçe Beko, EuroLeague 28. hafta maçında Fransa temsilcisi ASVEL'i deplasmanda 90-86 yendi.Fenerbahçe Beko, bu galibiyetle EuroLeaque'de 17. galibiyetini aldı.  

   Nando De Colo, Marko Guduric, Edgaras Ulanovas, Jan Vesely, Ahmet Düverioğlu beşiyle karşılaşmaya başlayan Fenerbahçe Beko, maçın başında De Colo'nun asistleri, Guduric'in basketleriyle 5-15 öne fırladı. 9-0'lık seri ile skoru 18-18'de eşitleyen ev sahibi takım karşısında Kyle O’Quinn'le seriyi sonlandıran temsilcimiz, çeyreği de 20-18 önde tamamladı.

   İkinci çeyrekte üstünlüğü ele geçiren Fransız ekibi karşısında skoru 29-29'da eşitleyen Fenerbahçe Beko, Pierre ile de 34-31 öne geçti. Skor 36-36'da bir kez daha eşitlenirken, De Colo'nun sayılarıyla Fenerbahçe Beko soyunma odasına 40-38 önde gitti. Üçüncü çeyreğe 6-0'lık seriyle başlayan Igor Kokoskov'un öğrencileri, De Colo'nun üçlüğüyle de skor üstünlüğünü sürdürdü. (50-49)

   Üçüncü çeyreğin ikinci bölümde skor üstünlüğü ara ara el değiştirdi ve ev sahibi takım periyotu 60-59 önde tamamladı. Dördüncü çeyrek karşılıklı basketlerle başladı. (67-65) Dyshawn Pierre'nin basket faulüyle skoru 70-70'te eşitleyen Fenerbahçe Beko, Lorenzo Brown ile öne geçti. (77-76) De Colo ile farkı 4 sayıya çıkaran sarı lacivertliler, maçın sonunu da iyi oynadı ve karşılaşmadan 90-86 galip ayrıldı.

(Skor)

Anahtar Kelimeler:
EuroleagueFenerbahçe BEKOASVEL
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