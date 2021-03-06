Fenerbahçe Beko 17. galibiyetini aldı
Fenerbahçe Beko, EuroLeague 28. hafta maçında Fransa temsilcisi ASVEL'i deplasmanda 90-86 yendi.Fenerbahçe Beko, bu galibiyetle EuroLeaque'de 17. galibiyetini aldı.
İkinci çeyrekte üstünlüğü ele geçiren Fransız ekibi karşısında skoru 29-29'da eşitleyen Fenerbahçe Beko, Pierre ile de 34-31 öne geçti. Skor 36-36'da bir kez daha eşitlenirken, De Colo'nun sayılarıyla Fenerbahçe Beko soyunma odasına 40-38 önde gitti. Üçüncü çeyreğe 6-0'lık seriyle başlayan Igor Kokoskov'un öğrencileri, De Colo'nun üçlüğüyle de skor üstünlüğünü sürdürdü. (50-49)
Üçüncü çeyreğin ikinci bölümde skor üstünlüğü ara ara el değiştirdi ve ev sahibi takım periyotu 60-59 önde tamamladı. Dördüncü çeyrek karşılıklı basketlerle başladı. (67-65) Dyshawn Pierre'nin basket faulüyle skoru 70-70'te eşitleyen Fenerbahçe Beko, Lorenzo Brown ile öne geçti. (77-76) De Colo ile farkı 4 sayıya çıkaran sarı lacivertliler, maçın sonunu da iyi oynadı ve karşılaşmadan 90-86 galip ayrıldı.
(Skor)