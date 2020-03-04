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Fenerbahçe Beko 66- Kızılyıldız 63 

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 27. hafta maçında Kızılyıldız’ı konuk etti.

04 Mart 2020 Çarşamba 22:36
Fenerbahçe Beko 66- Kızılyıldız 63 

Fenerbahçe Beko 66- Kızılyıldız 63 

   Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 27. hafta maçında Kızılyıldız’ı konuk etti.Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines Euroleague'in 27. haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk ettiği Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibini 66-63'lük skorla mağlup etmeyi başardı.Fenerbahçe Beko'nun en skoreri 10 sayıyla Nikola Kalinic olurken; Derrick Williams ve Nando De Colo 9, Ali Muhammed 8, Jan Vesely 7, Melih Mahmutoğlu 6, Gigi Datome ve Leo Westermann 5, Malcolm Thomas 4 ve Joffrey Lauvergne 3 sayı kaydetti.Kızılyıldız’da ise Kevin Punter ve Lorenzo Brown’un attığı 14’er sayı ise mağlubiyete engel olamadı.

   Geçtiğimiz hafta İspanya'nın Valencia takımını deplasmanda 93-86'lık skorla geçen Fenerbahçe Beko, bu maçı da kazanarak Turkish Airlines Euroleague'in normal sezonunda 13. galibiyetini almış oldu.Bu galibiyetle beraber Avrupa sahnesinde çıktığı 536. maçından 308 kez üstünlükle ayrılan Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Euroleague özelinde ise 334 maçının 197'sini kazanmış oldu. 

Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe BEKOTurkish Airlines EuroleagueKızılyıldız
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