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Fenerbahçe Beko 66 - Real Madrid 51

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 18. hafta (erteleme) maçında lider Real Madrid’i 66-51 yendi.

08 Şubat 2022 Salı 22:51
Fenerbahçe Beko 66 - Real Madrid 51

Fenerbahçe Beko 66 - Real Madrid 51

   Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 18. hafta (erteleme) maçında lider Real Madrid’i 66-51 yendi.Son maçlarında müthiş bir çıkış yakalayan Sarı-Lacivertli ekip, mücadelede büyük bir savunma sertliği göstererek sahadan, 66-51'lik üstünlük ile ayrıldı.

   Fenerbahçe Beko bu sonuçla birlikte üst üste 5. kez kazanarak, bu sezonki 12. galibiyetine ulaştı.

1. ÇEYREK SONUCU: Fenerbahçe Beko 19 -  Real Madrid 8

İLK YARI SONUCU: Fenerbahçe Beko 27 - Real Madrid 17

3. ÇEYREK SONUCU: Fenerbahçe Beko 48 - Real Madrid 30

MAÇ SONUCU: Fenerbahçe Beko 66 - Real Madrid 51

Son Güncelleme: 08.02.2022 23:25
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe BEKOReal Madrid
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