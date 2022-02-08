Fenerbahçe Beko 66 - Real Madrid 51

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 18. hafta (erteleme) maçında lider Real Madrid’i 66-51 yendi.Son maçlarında müthiş bir çıkış yakalayan Sarı-Lacivertli ekip, mücadelede büyük bir savunma sertliği göstererek sahadan, 66-51'lik üstünlük ile ayrıldı.

Fenerbahçe Beko bu sonuçla birlikte üst üste 5. kez kazanarak, bu sezonki 12. galibiyetine ulaştı.

İLK YARI SONUCU: Fenerbahçe Beko 27 - Real Madrid 17

3. ÇEYREK SONUCU: Fenerbahçe Beko 48 - Real Madrid 30

MAÇ SONUCU: Fenerbahçe Beko 66 - Real Madrid 51