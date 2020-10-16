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Fenerbahçe Beko 71 - Bayern Munih 75

 Fenerbahçe Beko ilk yarısını 20 sayı farkla önde bitirdiği karşılaşmayı kaybetti.

16 Ekim 2020 Cuma 22:32
Fenerbahçe Beko 71 - Bayern Munih 75

Fenerbahçe Beko 71 - Bayern Munih 75

   Fenerbahçe Beko ilk yarısını 20 sayı farkla önde bitirdiği karşılaşmayı kaybetti.Euroleague’in 4. haftasında Fenerbahçe Beko, Bayern Münih ile karşılaştı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Beko 75-71 kaybetti. Sarı-lacivertliler, 2’de 2 ile başladığı sezonda çift maç haftasını iki yenilgiyle kapattı.

    Maça çok iyi başlayan Fenerbahçe Beko, ilk periyotta Alman rakibine 9 sayı izni verirken 28 sayı attı. Üstünlüğünü ikinci periyotta da gösteren sarı-lacivertliler, devreyi ise 45-25 önde tamamladı.İkinci yarıda ise parkede bambaşka bir Fenerbahçe Beko vardı! Alman ekibi 3 ve 4. periyotta toplam 50 sayı atarken, sarı-lacivertliler sadece 26 sayı atabildi.Fenerbahçe’de Vesely’nin 25, De Colo’nun da 18 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. Bayern’de en skorer isim 18 sayıyla Lucic oldu.

 

Fenerbahçe Beko: Hamilton, Brown 2, Westermann, Biberovic, De Colo 18, Pierre 7, Barthel 6, Vesely 25, Eddie, Ali Muhammed 3, Ulanovas 10

Bayern Münih: Weiler 7, Baldwin 6, Bray, Reynolds 17, Thomas, Lucic 18, Dedovic 10, Amaize, Zipser 2, Johnson, Sisko 11, Radosevic 4

1. PERİYOT: 28-9

İLK YARI: 45-25

3. PERİYOT: 58-48

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe BEKOBayern Münih
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