Fenerbahçe Beko 73 - AX Armani Exchange Milan 64

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLEague 21. hafta maçında AX Armani Exchange Milan’ı konuk etti..Karşılaşmadan 73-64 galip ayrılan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 9'uncu galibiyetine imza attı.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı maça Sloukas, De Colo, Datome, Kalinic, Vesely beşiyle başladı.

Rakibe beş top kaybı yaptırdığımız ve Datome ile Kalinic'in toplam 15 sayı ürettiği ilk çeyreği 24-15 önde tamamladık.İkinci periyodun ilk beş dakikasında hücum performansımız düşse de iyi savunma yaparak üstünlüğümüzü devam ettidi.. Westermann, Datome ve Sloukas'ın üçlükleriyle farkı 17 sayıya kadar çıkaran Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ilk yarıyı 41-31 önde bitirdi.

Üçüncü çeyreğin başında Thomas'ı pota altında etkili kullanarak oyunun kontrolünü Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı elinde tuttu.Tarczewskı'yi savunmakta zorlanmamıza rağmen bu periyodu da 56-47 üstün tamamladık. Son çeyrekte rakip takım bir ara farkı eritsede maçtan 73-64 galip ayrıldık.



Fenerbahçe Beko, Türk Hava Yolları EuroLeague'in 22'nci haftasında Almanya'da Alba Berlin'e konuk olacak.