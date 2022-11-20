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Fenerbahçe Beko 82 - Tofaş 68

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-23 sezonu yedinci hafta maçında Fenerbahçe Beko evinde Tofaş’ı 82-68 yendi.

20 Kasım 2022 Pazar 20:05
Fenerbahçe Beko 82 - Tofaş 68

Fenerbahçe Beko 82 - Tofaş 68

    Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-23 sezonu yedinci hafta maçında Fenerbahçe Beko evinde Tofaş’ı 82-68 yendi.Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan ve maç boyunca üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, 7’de 7 yaptı ve namağlup unvanını sürdürdü.Karşılaşmanın 1. periyotunu Fenerbahçe Beko, Tofaş karşısında 26-18 önde tamamladı.2.Periyotta da üstünlüğünü sürdüren sarı lacivertliler bu periyottan da 17-15 üstün ayrılarak, ilk yarıyı 43-33 önde tamamladı.

   Karşılaşmanın 3. periyotunda üstünlüğünü. sürdüren Fenerbahçe Beko bu periyotan da 21-15 gali ayrıldı.Son periyota Tofaş daha iyi başladı4. periyotu Tofaş 20-18 üstün tamamladı.Karşılaşma sonucunda Fenerbahçe Beko sahadan 82-68 üstün ayrıldı.

Periyotlar:

1.Periyot:26-18

2.Periyot:17-15

İlk Yarı Sonucu:43-33

3.Periyot:21-15

4.Periyot:18-20

Maç Sonu:82-68

Son Güncelleme: 20.11.2022 20:21
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe BEKOTofaş
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