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Fenerbahçe Beko 83-Beşiktaş 92

ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Beko evinde ağırladığı Beşiktaş'a 92-83 yenildi.

17 Ocak 2021 Pazar 14:56
Fenerbahçe Beko 83-Beşiktaş 92

 Fenerbahçe Beko 83-Beşiktaş 92

    ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Beko evinde ağırladığı Beşiktaş'a 92-83 yenildi.Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 27-19 önde kapadı.İkinci çeyrekte Fenerbahçe Beko'nun 19 sayısına 20 sayıyla karşılık veren siyah-beyazlılar, devreyi 46-39 geride tamamladı. Üçüncü çeyrekte etkili bir performans sergileyen Beşiktaş, 27 sayı ürettiği çeyreği 65-66 önde tamamladı. Final periyodunda müthiş bir oyun ortaya koyanBeşiktaş,  salondan 83-92 galip ayrıldı.  

  Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, ligdeki 4. yenilgisini alırken Beşiktaş ise 8. galibiyetini aldı. 

Çeyrek skorları:
1.Çeyrek: 27-19
2.Çeyrek: 19-20
3.Çeyrek: 19-27
4.Çeyrek: 18-26

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşFenerbahçe BEKO
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