Fenerbahçe Beko 83-Beşiktaş 92
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, ligdeki 4. yenilgisini alırken Beşiktaş ise 8. galibiyetini aldı.
Çeyrek skorları:
1.Çeyrek: 27-19
2.Çeyrek: 19-20
3.Çeyrek: 19-27
4.Çeyrek: 18-26
ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Beko evinde ağırladığı Beşiktaş'a 92-83 yenildi.
Fenerbahçe Beko 83-Beşiktaş 92
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, ligdeki 4. yenilgisini alırken Beşiktaş ise 8. galibiyetini aldı.
Çeyrek skorları:
1.Çeyrek: 27-19
2.Çeyrek: 19-20
3.Çeyrek: 19-27
4.Çeyrek: 18-26