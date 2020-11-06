Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Fenerbahçe Beko 83- Khimki Moskova 71

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 7. hafta maçında Khimki Moskova’yı ağırladı.

06 Kasım 2020 Cuma 22:25
Fenerbahçe Beko 83- Khimki Moskova 71

Fenerbahçe Beko 83- Khimki Moskova 71

   Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 7. hafta maçında Khimki Moskova’yı ağırladı. Rus ekibini 83-71 yenen  Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague’deki 4. galibiyetini alırken, Khimki bir galibiyette kaldı.  
     Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı maça; Edgaras Ulanovas, Lorenzo Brown, Nando De Colo, Ahmet Düverioğlu ve Jan Vesely beşiyle başladı. Karşılıklı sayılarla geçen ilk bölümün ardından vites yükselten Fenerbahçe Beko çeyreği 23-20 önde tamamladı.  Bu bölümde sakatlık yaşayan De Colo maça devam edemedi.  İkinci çeyreğe 5-0’lık seri ile başlayan  Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Dyshawn Pierre, Lorenzo Brown ve Melih’in basketiyle de soyunma odasına 42-35 önde girdi.  İlk yarı skor dağılımımız şöyle: Pierre 10, Ahmet 7, Eddie 6, A.Muhammed 5, Brown 4, Melih 4, Vesely 2, Ulanovas 2, De Colo 2.

  Üçüncü çeyrekte vites yükselten Igor Kokoskov’un öğrencileri, farkı çift hanelere taşıdı ve 4’üncü periyoda 65-55 üstün girdi.  Ahmet Düverioğlu maçın bitimine 6 dakika kala 5 faulle kenara gelirken, konuk takım yakaladığı seri ile farkı 3’e indirdi. (70-67) Jarell Eddie ile hücumdaki suskunluğunu bozan Takımımız,  oyun ritmini tekrar yakaladı ve farkı 10 sayıya çıkardı. (80-70) Ali Muhammed'in turnikesi de maçın sonucu belirledi. (83-71)

(Fenerbahçe)

Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe BEKOKhimki Moskova
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gaziantep yenilmezlik serisinie devam etti I Gaziantep FK 3- Beşiktaş 1
Gaziantep yenilmezlik serisinie devam etti I Gaziantep FK 3- Beşiktaş 1
Anadolu Efes galibiyet serisine devam etti
Anadolu Efes galibiyet serisine devam etti
DG Sivasspor 2- Karabağ 0
DG Sivasspor 2- Karabağ 0
Futbolda Şike davası | FETÖ oyunu bozuldu | 23 sanık beraat etti
Futbolda Şike davası | FETÖ oyunu bozuldu | 23 sanık beraat etti
Başakşehir tarih yazdı
Başakşehir tarih yazdı
Hatayspor 1- Sivasspor 1
Hatayspor 1- Sivasspor 1
Fenerbahçe liderlik koltuğuna oturdu
Fenerbahçe liderlik koltuğuna oturdu
Beşiktaş seri yakaladı I Beşiktaş 1- Yeni Malatyaspor 0
Beşiktaş seri yakaladı I Beşiktaş 1- Yeni Malatyaspor 0
Konyaspor kaybetmeye devam ediyor
Konyaspor kaybetmeye devam ediyor
Çaykur Rizespor 1- Kayserispor 0
Çaykur Rizespor 1- Kayserispor 0

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim