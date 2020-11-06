Fenerbahçe Beko 83- Khimki Moskova 71

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 7. hafta maçında Khimki Moskova’yı ağırladı. Rus ekibini 83-71 yenen Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague’deki 4. galibiyetini alırken, Khimki bir galibiyette kaldı.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı maça; Edgaras Ulanovas, Lorenzo Brown, Nando De Colo, Ahmet Düverioğlu ve Jan Vesely beşiyle başladı. Karşılıklı sayılarla geçen ilk bölümün ardından vites yükselten Fenerbahçe Beko çeyreği 23-20 önde tamamladı. Bu bölümde sakatlık yaşayan De Colo maça devam edemedi. İkinci çeyreğe 5-0’lık seri ile başlayan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Dyshawn Pierre, Lorenzo Brown ve Melih’in basketiyle de soyunma odasına 42-35 önde girdi. İlk yarı skor dağılımımız şöyle: Pierre 10, Ahmet 7, Eddie 6, A.Muhammed 5, Brown 4, Melih 4, Vesely 2, Ulanovas 2, De Colo 2.



Üçüncü çeyrekte vites yükselten Igor Kokoskov’un öğrencileri, farkı çift hanelere taşıdı ve 4’üncü periyoda 65-55 üstün girdi. Ahmet Düverioğlu maçın bitimine 6 dakika kala 5 faulle kenara gelirken, konuk takım yakaladığı seri ile farkı 3’e indirdi. (70-67) Jarell Eddie ile hücumdaki suskunluğunu bozan Takımımız, oyun ritmini tekrar yakaladı ve farkı 10 sayıya çıkardı. (80-70) Ali Muhammed'in turnikesi de maçın sonucu belirledi. (83-71)