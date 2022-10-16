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Fenerbahçe Beko 85 - Konyaspor 71

 Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-23 sezonu üçüncü hafta maçında Ayos Konyaspor Basketbol’u evinde 85-71 yendi.

16 Ekim 2022 Pazar 20:20
Fenerbahçe Beko 85 - Konyaspor 71

Fenerbahçe Beko 85 - Konyaspor 71

   Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-23 sezonu üçüncü hafta maçında Ayos Konyaspor Basketbol’u evinde 85-71 yendi.Karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe Beko 40-27 önde tamamladı.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Beko karşılaşmadan 85-71 galip ayrıldı.

   Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, ligdeki 3. maçında da sahadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertli ekip, gelecek hafta deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor’a konuk olacak.Ligdeki üçüncü maçında ilk yenilgisini alan AYOS Konyaspor ise sahasında Gaziantep Basketbol’u ağırlayacak.

Çeyrek Skorları:

1.çeyrek: 18-15

2.çeyrek: 40-27

3.çeyrek: 61-44

4.çeyrek: 85-71

Son Güncelleme: 16.10.2022 20:59
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe BEKOAyos Konyaspor Basketbol
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