Fenerbahçe Beko 85 - Konyaspor 71
Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-23 sezonu üçüncü hafta maçında Ayos Konyaspor Basketbol’u evinde 85-71 yendi.Karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe Beko 40-27 önde tamamladı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Beko karşılaşmadan 85-71 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, ligdeki 3. maçında da sahadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertli ekip, gelecek hafta deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor’a konuk olacak.Ligdeki üçüncü maçında ilk yenilgisini alan AYOS Konyaspor ise sahasında Gaziantep Basketbol’u ağırlayacak.
Çeyrek Skorları:
1.çeyrek: 18-15
2.çeyrek: 40-27
3.çeyrek: 61-44
4.çeyrek: 85-71