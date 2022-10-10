Fenerbahçe Beko 85 - Onvo Büyükçekmece Basketbol 80
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-23 sezonu ikinci maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol’u 85-80 yendi.Karşılaşmanın 1. periyotu Fenerbahçe Beko'nun 25-17 üstünlüğü ile tamamlandı.2.Periyotta oyuna ortak olan Onvo Büyükçekmece Basketbol bu periyottan 21-17 üstün ayrıldı.Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe Beko'nun 42-39 üstünlüğü ile sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 3. Periyotta Fenerbahçe Beko 21-22 önde tamamladı.Son periyottan Fenerbahçe Beko, Onvo Büyükçekmece Basketbol ile 21-21 berabere tamamladı.Maç sonunda Fenerbahçe Beko deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 85-80 yendi.
Periyotlar;
1.Periyot:17- 25
3. Periyot:21-22
4. Periyot:21-21
Maç Sonu:85-80