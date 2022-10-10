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Fenerbahçe Beko 85 - Onvo Büyükçekmece Basketbol 80

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-23 sezonu ikinci maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol’u 85-80 yendi.

10 Ekim 2022 Pazartesi 21:10
Fenerbahçe Beko 85 - Onvo Büyükçekmece Basketbol 80

   Fenerbahçe Beko 85 - Onvo Büyükçekmece Basketbol 80

    Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-23 sezonu ikinci maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol’u 85-80 yendi.Karşılaşmanın 1. periyotu Fenerbahçe Beko'nun 25-17 üstünlüğü ile tamamlandı.2.Periyotta oyuna ortak olan Onvo Büyükçekmece Basketbol bu periyottan 21-17 üstün ayrıldı.Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe Beko'nun 42-39 üstünlüğü ile sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 3. Periyotta Fenerbahçe Beko 21-22 önde tamamladı.Son periyottan Fenerbahçe Beko, Onvo Büyükçekmece Basketbol ile 21-21 berabere tamamladı.Maç sonunda Fenerbahçe Beko deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 85-80 yendi.

Periyotlar;

1.Periyot:17- 25

2. Periyot:21-17

3. Periyot:21-22 

4. Periyot:21-21

Maç Sonu:85-80

 

Son Güncelleme: 10.10.2022 21:48
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 202223 SezonuFenerbahçe BEKOOnvo Büyükçekmece Basketbol
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