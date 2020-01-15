Fenerbahçe Beko 86-64 ASVEL

Fenerbahçe Beko uzun bir aradan sonra eski günlerine geri döndü.Euroleague'de normal sezonun 19. maçında Fenerbahçe, ASVEL'i konuk etti. Sarı-lacivertliler baştan sona üstün götürdüğü maçta parkeden 86-64 galip ayrıldı ve 8. kez kazandı.

Fenerbahçe Beko, Euroleague’de normal sezonun 19. haftasında ASVEL’i konuk etti. Sezona kabus gibi bir giriş yapan ancak toparlanma yolunda olan sarı-lacivertliler, seyircisi önünde baştan sona üstün bir oyun sergiledi ve parkeden 86-64’lük skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla temsilcimiz 8. galibiyetini elde etti ve 10. sıraya yükseldi. Fenerbahçe böylece normal sezonun bitimine 11 maç kala play-off’a kalma yolunda iddialı bir konuma gelmiş oldu.

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