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Fenerbahçe Beko 86 - Maccabi Tel Aviv 71

 Fenerbahçe Beko, EuroLeague sezonunda taraftarlarıyla ilk kez buluştu.

14 Ekim 2022 Cuma 23:06
Fenerbahçe Beko 86 - Maccabi Tel Aviv 71

Fenerbahçe Beko 86 - Maccabi Tel Aviv 71

   Fenerbahçe Beko, EuroLeague sezonunda taraftarlarıyla ilk kez buluştu. EuroLeague'deki ilk maçında deplasmanda Bayern Münih'i mağlup eden Fenerbahçe Beko, ikinci haftada sahasında Maccabi Tel Aviv'i 86-71 yendi.Fenerbahçe Beko, Maccabi Tel Aviv karşısında ilk yarıyı 46-32 önde tamamladı.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Beko sahadan 86-71 üstün ayrıldı.

   Karşılaşmayı Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorse Jesus'da izledi.

1. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 23-20 Maccabi Tel Aviv

2. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 23-12 Maccabi Tel Aviv

İlk Yarı :Fenerbahçe Beko 46-32 Maccabi Tel Aviv

3. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 19-20 Maccabi Tel Aviv

4. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 21-19 Maccabi Tel Aviv

Maç Sonu:Fenerbahçe Beko 86-71 Maccabi Tel Aviv

   Turkish Airlines Euroleague ve 7days Eurocup takımları arasından en başarılı programların seçildiği One Team 2022 ödüllerinde gümüş ödülü kazanmamızda emeği geçen isimler karşılaşma öncesi hatıra fotoğrafı çektirdi. Yeni maskotumuz Yellow’un da tanıtıldığı karşılaşma öncesi çocuklar Bahçeşehir Koleji’nin Kids Zone alanında eğlenceli vakit geçirdi.

Geçmiş karşılaşmalar:

Fenerbahçe Beko, rakibiyle bugüne dek EuroLeague’de 17 kez karşılaştı ve bu maçlarda 9 galibiyet elde etti.

2021-22 – Normal sezon – Maccabi Playtika 85-76 Fenerbahçe Beko
2021-22 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 90-79 Maccabi Playtika
2020-21 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 82-75 Maccabi Playtika
2020-21 – Normal sezon – Maccabi Playtika 65-75 Fenerbahçe Beko
2019-20 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 77-78 Maccabi FOX
2019-20 – Normal Sezon – Maccabi FOX 67-55 Fenerbahçe Beko
2018-19 – Normal Sezon – Fenerbahçe Beko 78-75 Maccabi FOX
2018-19 – Normal Sezon – Maccabi FOX 70-74 Fenerbahçe Beko
2017-18 – Normal Sezon - Fenerbahçe Doğuş 87 – 73 Maccabi FOX Tel Aviv
2017-18 – Normal Sezon - Maccabi FOX Tel Aviv 82 – 73 Fenerbahçe Doğuş
2016-17 – Normal Sezon – Fenerbahçe 79 – 81 Maccabi FOX Tel Aviv
2016-17 – Normal Sezon - Maccabi FOX Tel Aviv 87 – 77 Fenerbahçe
2014-15 – Playoff - Maccabi Electra Tel Aviv 74 – 75 Fenerbahçe Ülker
2014-15 – Playoff - Fenerbahçe Ülker 82 – 67 Maccabi Electra Tel Aviv
2014-15 – Playoff - Fenerbahçe Ülker 80 – 72 Maccabi Electra Tel Aviv
2012-13 - Top 16 - Fenerbahçe Ülker 85 – 94 Maccabi Electra Tel Aviv
2012-13 - Top 16 - Maccabi Electra Tel Aviv 91 – 73 Fenerbahçe Ülker

(Fenerbahçe)

Son Güncelleme: 14.10.2022 23:22
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe BEKOMaccabi Tel Aviv
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