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Fenerbahçe Beko 97-Empera Halı Gaziantep Basketbol 102

 Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi 19. hafta maçında Empera Halı Gaziantep Basketbol’a 97-102 mağlup oldu.

31 Ocak 2021 Pazar 16:01
Fenerbahçe Beko 97-Empera Halı Gaziantep Basketbol 102

Fenerbahçe Beko 97-Empera Halı Gaziantep Basketbol 102

   Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi 19. hafta maçında Empera Halı Gaziantep Basketbol’a 97-102 mağlup oldu.
    Fenerbahçe Beko karşılaşmaya; Jarell Eddie, Marko Guduric, Alex Perez, Dyshawn Pierre ve Ahmet Düverioğlu beşiyle başladı. Dış atışlardan bulduğu basketlerle öne geçen Empera Halı Gaziantep Basketbol çeyreği de 20-28 önde tamamladı. İkinci periyotun sonlarına doğru bir pozisyonda sakatlık yaşayan Guduric, kenara geldi. Fenerbahçe Beko, skorer oyununu sürdüren Gaziantep ekibi karşısında soyunma odasına 37-52 geride gitti.

   Üçüncü çeyrekte Melih’in basketleriyle farkı 10’a indiren Fenerbahçe Beko, dördüncü çeyreğe de 61-67 geride girdi. Dyshawn Pierre’le bu bölümde skoru 67-71’e getiren Fenerbahçe Beko, Kyle O'Quinn ve Ali Muhammed’le skoru 73-73’te eşitledi. Melih’in üçlüğüyle öne geçen Kokoskov’un öğrencileri karşısında Empera Halı Gaziantep Basketbol normal sürenin bitimine 3.3 saniye kala skoru 86-86’da eşitledi. Jarell Eddie’nin topu çemberden dönerken, maç uzatmalara gitti.

   Uzatma bölümüne hızlı başlayan Gaziantep ekibi oldu.Ali Muhammed’in üçlüğüyle skor 89-92’ye gelirken, Ahmet Düverioğlu farkı 1’e indirdi. (92-91) Son anlar büyük çekişmeye sahne olurken, Fenerbahçe Beko mücadeleden 97-102 mağlup ayrıldı.

(Fenerbahçe)

 

Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe BEKOEmpera Halı Gaziantep Basketbol
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