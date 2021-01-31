Fenerbahçe Beko 97-Empera Halı Gaziantep Basketbol 102
Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi 19. hafta maçında Empera Halı Gaziantep Basketbol’a 97-102 mağlup oldu.
Fenerbahçe Beko karşılaşmaya; Jarell Eddie, Marko Guduric, Alex Perez, Dyshawn Pierre ve Ahmet Düverioğlu beşiyle başladı. Dış atışlardan bulduğu basketlerle öne geçen Empera Halı Gaziantep Basketbol çeyreği de 20-28 önde tamamladı. İkinci periyotun sonlarına doğru bir pozisyonda sakatlık yaşayan Guduric, kenara geldi. Fenerbahçe Beko, skorer oyununu sürdüren Gaziantep ekibi karşısında soyunma odasına 37-52 geride gitti.
Uzatma bölümüne hızlı başlayan Gaziantep ekibi oldu.Ali Muhammed’in üçlüğüyle skor 89-92’ye gelirken, Ahmet Düverioğlu farkı 1’e indirdi. (92-91) Son anlar büyük çekişmeye sahne olurken, Fenerbahçe Beko mücadeleden 97-102 mağlup ayrıldı.
(Fenerbahçe)