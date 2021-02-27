Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'e farklı yenildi

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 26. hafta mücadelesinde Anadolu Efes'e 74-106 gibi farklı bir skorla yenildi.

Anadolu Efes, Sertaç Şanlı önderliğinde hücumda etkili başladığı ilk periyotta televizyon molasına 2-10 Anadolu Efes üstünlüğüyle gidildi. Mola dönüşü aradığı hücum ritmini Nando De Colo’yla bulan Fenerbahçe Beko, savunmada istediği sertliği sergileyemeyince 9-22 geri düştü. İlk periyot 11-24 Anadolu Efes üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci periyot 2-5’lik Anadolu Efes serisiyle başladı.Jan Vesely ile istediği ritmi yakalayan Fenerbahçe Beko, skoru 35-46’ya getirdi ve soyunma odasına 39-53’lük skorla gidildi.

Karşılıklı üçlüklerle başlayan üçüncü periyotta ilk 5 dakikalık bölüm karşılıklı dış atışlarla geçildi: 52-68. Kalan bölümde fark erimedi ve üçüncü periyot 58-81 Anadolu Efes üstünlüğü ile tamamlandı.

Son periyotta da istediği performansı sergileyemeyen Fenerbahçe Beko, mücadeleden 74-106 mağlup ayrıldı.



Çeyrek Skorları:

1.Çeyrek: 11-24

2.Çeyrek: 28-29

3.Çeyrek: 19-28

4.Çeyrek: 16-25