Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'e farklı yenildi

 Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 26. hafta mücadelesinde Anadolu Efes'e  74-106 gibi farklı bir skorla yenildi.

27 Şubat 2021 Cumartesi 12:07
Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'e farklı yenildi

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'e farklı yenildi

   Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 26. hafta mücadelesinde Anadolu Efes'e  74-106 gibi farklı bir skorla yenildi.
     Anadolu Efes, Sertaç Şanlı önderliğinde hücumda etkili başladığı ilk periyotta televizyon molasına 2-10 Anadolu Efes üstünlüğüyle gidildi. Mola dönüşü aradığı hücum ritmini Nando De Colo’yla bulan Fenerbahçe Beko, savunmada istediği sertliği sergileyemeyince 9-22 geri düştü. İlk periyot 11-24 Anadolu Efes üstünlüğüyle tamamlandı.

   İkinci periyot 2-5’lik Anadolu Efes serisiyle başladı.Jan Vesely ile istediği ritmi yakalayan Fenerbahçe Beko, skoru 35-46’ya getirdi ve soyunma odasına 39-53’lük skorla gidildi.
   Karşılıklı üçlüklerle başlayan üçüncü periyotta ilk 5 dakikalık bölüm karşılıklı dış atışlarla geçildi: 52-68. Kalan bölümde fark erimedi ve üçüncü periyot 58-81 Anadolu Efes üstünlüğü ile tamamlandı.
   Son periyotta da istediği performansı sergileyemeyen Fenerbahçe Beko, mücadeleden 74-106 mağlup ayrıldı.

Çeyrek Skorları:
1.Çeyrek: 11-24
2.Çeyrek: 28-29
3.Çeyrek: 19-28
4.Çeyrek: 16-25

(Fenerbahçe)

Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe BEKOTurkish Airlines EuroleagueAnadolu Efes
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
F.Karagümrük 2- A.Alanyaspor 0
F.Karagümrük 2- A.Alanyaspor 0
Hatayspor 4- MKE Ankaragücü 1
Hatayspor 4- MKE Ankaragücü 1
Beşiktaş ilk yarıda işi bitirdi
Beşiktaş ilk yarıda işi bitirdi
Gençlerbirliği 1 - Yeni Malatyaspor 1
Gençlerbirliği 1 - Yeni Malatyaspor 1
İH Konyaspor 0 - Gaziantep FK 0
İH Konyaspor 0 - Gaziantep FK 0
Fenerbahçe Erol Bulut'la Kadıköy'de yenilgi rekoru kırdı
Fenerbahçe Erol Bulut'la Kadıköy'de yenilgi rekoru kırdı
Fenerbahçe Kadıköy'de çöktü
Fenerbahçe Kadıköy'de çöktü
DG Sivasspor 2- Kayserispor 0
DG Sivasspor 2- Kayserispor 0
Antalyaspor beraberlik serisine devam etti
Antalyaspor beraberlik serisine devam etti
Hatayspor deplasmanda tutulmuyor
Hatayspor deplasmanda tutulmuyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim