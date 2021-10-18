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Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i farklı yendi

 ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında dev derbide Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 90-69 yendi.

18 Ekim 2021 Pazartesi 21:45
Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i farklı yendi

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i farklı yendi

   ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında dev derbide Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 90-69 yendi.Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan müsabakanın ilk yarısını Fenerbahçe Beko 47-32 önde tamamladı. Fenerbahçe Beko’da Devin Booker 15, Nando De Colo 13 sayı kaydetti. Anadolu Efes'te ise Rodrigue Beaubois 20, Erten Gazi 14 sayıyla mücadeleyi noktaladı.

    Karşılaşmanın ilk çeyreğini Fenerbahçe Beko 24-17 önde tamamladı.İkinci çeyrek sonucu Fenerbahçe Beko 23-15 galip ayrıldı ve devreyi, 47-32 önde tamamladı.Karşılaşmanın üçüncü çeyreğini sarı lacivertliler 21-14 önde tamamladılar.Baştan sona üstün oynayan Fenerbahçe Beko maçtan 90-69 gibi farklı bir skorla ayrıldı.

1.Çeyrek:Fenerbahçe Beko 24- Anadolu Efes 17

2. Çeyrek Fenerbahçe Beko 23--Anadolu Efes 15 

İlk Yarı Sonucu Fenerbahçe Beko 47- Anadolu Efes 32

3. Çeyrek:Fenerbahçe Beko 21-Anadolu Efes 14

4. Çeyrek:Fenerbahçe Beko 22- Anadolu Efes 23

Maç Sonu:Fenerbahçe Beko 90-Anadolu Efes 69

ING Basketbol Süper Ligi 4. Hafta Puan Durumu;

Tablo:TBF

Son Güncelleme: 18.10.2021 22:05
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe BEKOAnadolu Efes
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