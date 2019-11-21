Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
106785
ALTIN
269.588
DOLAR
5.6938
STERLİN
7.3697
EURO
6.3037

Fenerbahçe Beko Avrupa'da kayıp

Euroleague'de Barcelona'ya konuk olan Fenerbahçe Beko, parkeden 89-63'lük skorla mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe Beko Avrupa'da kayıp

Euroleague'de Barcelona'ya konuk olan Fenerbahçe Beko, parkeden 89-63'lük skorla mağlup ayrıldı.

21 Kasım 2019 Perşembe 07:43
Fenerbahçe Beko Avrupa'da kayıp

Fenerbahçe Beko Avrupa'da kayıp

  Euroleague'de Barcelona'ya konuk olan Fenerbahçe Beko, parkeden 89-63'lük skorla mağlup ayrıldı. Fenerbahçe kabus gibi geçen sezonda 9. maçta 7. mağlubiyetini aldı.

Euroleague’de normal sezonun 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Barcelona’ya 89-63’lük skorla mağlup oldu ve bu sezon 7. kez parkeden yenik ayrılarak kabus gibi gidişatına devam etti. Maçı baştan sona üstün götüren Barcelona ise 7. galibiyetini elde etti.

Barcelona, puan tablosunda Anadolu Efes’in ardından 7 galibiyetli ikinci takım konumuna gelirken Fenerbahçe Beko ise Kızılyıldız ve Zenit’le 2’şer galibiyetle ligin dibinde yer alıyor. Oldukça tepkisiz gözüken ve farkın açılmasını engel olamayan Fenerbahçe’de Zeljko Obradovic’in üçüncü çeyrekte bir mola esnasında oyuncularına seslenişi ise dikkat çekti. Obra, “Sizinle böyle konuştuğum için özür dilerim. Lütfen, biraz rica etsem, savunma yapabilir misiniz? Teşekkür ederim” dedi.

Maçta süre alıp sayı atamayan tek oyuncu Derrick Williams oldu. Williams ayrıca 12 dakika 39 saniye parkede kalıp ribaund veya asist de bulamadı, 2 top kaybı yaptı. Fenerbahçe serbest atış çizgisinde maçı 2/10 ile tamamladı. Ev sahibinde Cory Higgins 22 sayıyla maçın en skoreri olurken temsilcimizde ise Joffrey Lauvergne 12 sayıyla oynadı. Fenerbahçe Beko’da çift hanelere çıkabilen başka oyuncu olmadı. Temsilcimiz 10. maç gününde 22 Kasım’da ASVEL’e konuk olacak.

(Skor)

Son Güncelleme: 21.11.2019 07:45
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Obradoviç sonunda isyan etti
Obradoviç sonunda isyan etti
Güneş "2-0'la başladık, 2-0'la bitirdik"
Güneş "2-0'la başladık, 2-0'la bitirdik"
Milli Takımımız istediği sonucu 2 golle aldı
Milli Takımımız istediği sonucu 2 golle aldı
Fenerbahçe Beko'da çöküş devam ediyor
Fenerbahçe Beko'da çöküş devam ediyor
EURO 2020  finallerindeyiz
EURO 2020  finallerindeyiz
İzlanda'ya insanlık dersi verdik
İzlanda'ya insanlık dersi verdik
Medipol Başakşehir, Ankaragücü'nü 2-1 yendi
Medipol Başakşehir, Ankaragücü'nü 2-1 yendi
Beşiktaş, Denizlispor'u tek golle geçti
Beşiktaş, Denizlispor'u tek golle geçti

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort