Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Fenerbahçe Beko Avrupa serisine galibiyetle başladı

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonunun ilk maçında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı  61-57 yendi. 

01 Ekim 2021 Cuma 23:03
Fenerbahçe Beko Avrupa serisine galibiyetle başladı

Fenerbahçe Beko Avrupa serisine galibiyetle başladı

     Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonunun ilk maçında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı  61-57 yendi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleye Sarı lacivertliler maça Devin Booker, Jan Vesely, Marial Shayok, Dyshawn Pierre ve Pierria Henry beşiyle çıktı.
 

   Karşılaşmaya 14 sayılık seriyle etkili bir giriş yapan Fenerbahçe Beko rakibine ilk beş dakikalık bölümde sayı şansı tanımadı. Kalan beş dakikalık bölümde Kızılyıldız aradaki farkı kapatsa da ilk çeyreği 18-15 önde tamamladı. İkinci çeyrekte her iki takım da sayı bulmakta zorlandı. Kaptan Melih Mahmutoğlu’nun 6, Devin Booker ve Jan Vesely’nin 2’şer sayı ürettiği 10 dakikalık periyot sonunda Fenerbahçe Beko soyunma odasına 28-26 önde girdi. İkinci yarının başında Hollins ile bir üç sayılık basket bulan Kızılyıldız, 21. dakikada 31-28 üstünlük yakaladı. Maçın 24. dakikası 31-30 konuk ekibin üstünlüğüyle geçilirken, her iki ekip 2,5 dakika sayı bulamadı. Pierre'in etkili oyunuyla üstünlüğü tekrar eline alan Fenerbahçe Beko, 3. periyodu 45-37 üstün geçti. 34. dakikayı 49-47 önde geçen Fenerbahçe Beko, boyalı alanı iyi savundu ve De Colo'nun devreye girmesiyle 39. dakikada üstünlüğünü 58-52'ye taşıdı. Fenerbahçe Beko, son dakika içinde rakibinin 5 sayısına engel olamasa da son 4 saniyede bulduğu basketlerle karşılaşmayı 61-57 kazandı ve sezona galibiyetle başladı.

(Fenerbahçe)

 

Son Güncelleme: 02.10.2021 08:21
Anahtar Kelimeler:
Turkish Airlines EuroleagueFenerbahçe BEKOKızılyıldız
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aykut Kocaman'dan maç sonu şok sözler
Aykut Kocaman'dan maç sonu şok sözler
A.Demirspor deplasmanda galip geldi.
A.Demirspor deplasmanda galip geldi.
F.Karagümrüki Başakşehir Fk'nü farklı yendi
F.Karagümrüki Başakşehir Fk'nü farklı yendi
A Milli Takım Kadrosu açıkandı
A Milli Takım Kadrosu açıkandı
Ziraat Türkiye Kupası kuraları çekildi
Ziraat Türkiye Kupası kuraları çekildi
Galatasaray’ın Tarihi NFT Koleksiyonu Rekor Hızla Satıldı
Galatasaray’ın Tarihi NFT Koleksiyonu Rekor Hızla Satıldı
Galatasaray grupta liderliğini sürdürdü
Galatasaray grupta liderliğini sürdürdü
Fenerbahçe, evinde Olympiakos'a 3-0 yenildi.
Fenerbahçe, evinde Olympiakos'a 3-0 yenildi.
Ajax 2 - Beşiktaş 0
Ajax 2 - Beşiktaş 0
Trabzonspor liderlik fırsatını tepti
Trabzonspor liderlik fırsatını tepti

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim