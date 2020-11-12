Fenerbahçe Beko, Barcelona deplasmanında

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 8. hafta maçında Barcelona’ya konuk oluyor. Bu akşamTSİ 23.00’da Palau Blaugrana’da oynanacak mücadele beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Borys Ryzhyk (Ukrayna), Olegs Latisevs (Letonya), Tomislav Hordov (Hırvatistan) hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague’deki son maçında 6 Kasım Cuma günü Khimki Moskova’yı ağırladı. Fenerbahçe Beko, rakibini 83-71 ile geçerek yedinci maçında dördüncü galibiyetini aldı. Sarı-lacivertlilerde Jarell Eddie ve Dyshawn Pierre 16’şar sayı üretti.

Fenerbahçe Beko, son resmi maçına ING Basketbol Süper Ligi’nde çıktı. 8 Kasım Pazar günü Darüşşafaka Tekfen’i Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda konuk eden Fenerbahçe Beko, rakibini 90-79 ile geçerek yedide yedi yaptı.

Fenerbahçe Beko’da Nando De Colo, sağ baldırındaki kas sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Bir süredir bel sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Danilo Barthel ise takımla idmanlara başladı.Darüşşafaka mücadelesinde bel ağrılarından ötürü maç kadrosundan çıkartılan Ali Muhammed ise takıma dahil oldu ve Barcelona kafilemizde olacak.

(Fenerbahçe)