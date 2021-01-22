Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova karşısında basket şov yaptı

Fenerbahçe Beko,Turkish Airlines EuroLeague 21. hafta mücadelesinde CSKA Moskova’yı müthiş bir basketbol oynayarak 83-89 yendi.Fenerbahçe Beko bu galibiyetle, üst üste altıncı, toplamda on birinci galibiyetini aldı.

Fenerbahçe Beko maça; De Colo, Marko Guduric, Edgaras Ulanovas, Ahmet Düverioğlu ve Jan Vesely beşiyle başladı. Dış atışlarda etkili olan ev sahibi takıma ribauntlarda da üstünlük sağlayamayan Fenerbahçe Beko, karşılaşmanın ilk dakikalarda 16-6 veriye düştü.Kokoskov’un öğrencileri, Jarell Eddie, De Colo ve Vesely ile bulduğu sayılarla birinci periyotu 21-15 geride tamamladı.

İkinci periyotta rakibin basketlerine Jarell Eddie ile yanıt veren Fenerbahçe Beko, De Colo ile de skoru 29-24’e getirdi. Guduric’in devreye girmesiyle farkı 1 sayıya düşüren Kokoskov’un öğrencileri, bu bölümde rakibinin sayılarına De Colo-Vesely iş birliği ile yanıt verirken, Jarell Eddie’nin son saniye üçlüğü ise ilk yarı sonucunu belirledi: 38-38.



İlk yarının sonlarına doğru yakaladığı ivmeyi üçüncü çeyreğe de taşıyan Fenerbahçe Beko, Guduric’in de bir kez daha devreye girmesiyle 48-51 öne geçti. Jarell Eddie ile farkı 4 sayıya çıkaran Fenerbahçe Beko, bu bölümde Dyshawn Pierre ile skor üstünlüğünü sürdürdü. (57-55) Çeyreğin sonlarına doğru skor üstünlüğünü ele alan ev sahibi takım periyotu da 66-63 önde tamamladı. Lorenzo Brown’un basketleriyle dördüncü çeyrekte skoru 68-68’te eşitleyen Fenerbahçe Beko, Vesely, Guduric ile Dyshawn Pierre 75-76 öne geçti. Vesely ile skor üstünlüğünü 80-84’e taşıyan Fenerbahçe Beko, yine Vesely ile rakibine de geçit vermedi. De Colo ile farkı 7 sayıya çıkaran Kokoskov’un öğrencileri, maçtan 83-89 galip ayrıldı.





Çeyrek skorları:

1.Çeyrek: 21-15

2.Çeyrek: 17-23

3.Çeyrek: 28-25

4.Çeyrek: 17-26