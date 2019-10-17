Fenerbahçe Beko'da De Colo rekor kırdı

Fenerbahçe Beko'da Fransız oyuncu Nando De Colo Turkish Airlines EuroLeague kariyer rekorunu kırdı.Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 3. hafta maçında İspanya temsilcisi Baskonia'yı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 87-80 yendi. Bu sezon ilk kez taraftarının önünde maça çıkan Fenerbahçe Beko, karşılaşmaya Westermann, Sloukas, Melih, Williams ve Ahmet beşiyle başladı.Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada13-18 öne fırlayan konuk takım karşısında De Colo ve Williams ile skor üreten Fenerbahçe Beko, çeyrek sonunda skoru 22-22’de eşitledi. İkinci çeyrekte skor üstünlüğünü ele alan Obradovic’in öğrencileri soyunma odasına 39-36 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte Fenerbahçe Beko vites yükseltse de İspanyol ekibi maçtan kopmadı. 4’üncü çeyreğe 63-58 önde giden Fenerbahçe Beko, Westermann 5 faulle kenara geldi.Kalinic ve A. Muhammed ile skoru 69-62’ye getiren Fenerbahçe Beko, aradaki skor farkını korudu ve maçı 87-80 kazandı. De Colo 39 sayıyla maça damga vurdu.

Karşılaşmaya Fenerbahçe Beko'nun Fransız yıldızı Nando de Colo attığı 39 sayı ile damga vurdu. De Colo kaydettiği 39 sayı ile de ayrıca Turkish Airlines EuroLeague kariyer rekorunu da kırmış oldu.

(Beinsports)