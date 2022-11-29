Fenerbahçe Beko'dan bir derbi zaferi daha....

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-23 sezonu altıncı hafta (erteleme) maçında Beşiktaş Emlakjet’i 81-72 yenerek namağlup liderliğini sürdürdü.Karşılaşmada İsmet Akpınar ürettiği 23 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

Fenerbahçe Beko, Motley’in de performansıyla ilk çeyreği 20-31 önde tamamladı.İkinci çeyreğe Motley’in isabetiyle başlayan Fenerbahçe Beko Devin Booker da rakip potaya yaptığı atakların çeşitliliğini artırdı ve periyottan 22-20 galip ayrılarak ilk yarıyı 53-40 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 3. periyotta Beşiktaş Emlakjet oyuna ortak oldu ve bu periyotu Beşiktaş Emlakjet 17-12 üstün tamamladı.Son derece çekişmeli çeken son periyotta Fenerbahçe Beko 16-15 üstün ayrılarak maçtan 81-72 galip geldi.

Periyotlar;

1.Periyot:20-31

2.Periyot:20-22

İlk Yarı Sonucu;40-53

3.Periyot;17-12

4.Periyot:15-16

Maç Sonu:72-91





