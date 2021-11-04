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Fenerbahçe Beko deplasmanda farklı kazandı

 Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 8. haftasında CSKA Moskova'yı deplasmanda 91-82 yendi.

04 Kasım 2021 Perşembe 22:03
Fenerbahçe Beko deplasmanda farklı kazandı

Fenerbahçe Beko deplasmanda farklı kazandı

   Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 8. haftasında CSKA Moskova'yı deplasmanda 91-82 yendi.CSKA Moskova karşısında maçı baştan sona üstün götüren Kanarya, Nando de Colo'nun 18 sayıyla yıldızlaştığı maçı 82-91 kazandı.Fenerbahçe Beko bu sonuçla EuroLeague'deki 3. galibiyetini aldı. CSKA ise 4. mağlubiyetini aldı.

CSKA Moskova: Hackett 15, Voigtmann 8, Shengelia 10, Kurbanov 3, Shved 9, Lundberg 4, Bolomboy 6, Ukhov, Clyburn 26, Faried 1

Fenerbahçe Beko: Shayok 12, Henry 7, Guduric 13, Booker 13, Vesely 17, Metecan Birsen, Melih Mahmutoğlu 2, De Colo 18, Polonara 7, Ahmet Düverioğlu 2

1. Çeyrek Sonucu: CSKA Moskova 21-25 Fenerbahçe Beko

İlk Yarı Sonucu: CSKA Moskova 45-49 Fenerbahçe Beko

3. Çeyrek Sonucu: CSKA Moskova 62-69 Fenerbahçe Beko

Maç Sonucu: CSKA Moskova 82-91 Fenerbahçe B

Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe BekoCSKA Moskova
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