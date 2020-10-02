Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de sezonu Kızılyıldız galibiyetiyle açtı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 2020-21 sezonundaki ilk maçında Kızılyıldız’ı konuk etti.Rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen Igor Kokoskov'un öğrencileri, karşılaşmadan 77-63 galip ayrıldı

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda pandemi dolayısıyla seyircisiz oynanan mücadeleye Fenerbahçe Beko; Jan Vesely, Edgaras Ulanovas, Lorenzo Brown, Nando de Colo ve Danilo Barthel ilk beşi ile başladı.

Fenerbahçeli oyuncular parkeye çıkarken bir de sürprizle karşılaştı. Fenerbahçe oyuncuları anonsları aile bireylerinin yer aldığı video ile yapılırken, o görüntüler skorbordtan gösterildi.

Kızılyıldız forması giyen ve 27 yaşında hayata gözlerini yuman Nijeryalı basketbolcu Michael Ojo ile hayatını kaybeden CSKA Moskova kulüp doktoru Roman Abzhelilov için karşılaşma öncesi saygı duruşunda bulunuldu.

Maça Ulanovas'ın üçlükleri ile başlayan Fenerbahçe Beko, periyodun bitimine 4 dakika kala Vesely'nin smaçı ile 12-10 öne geçti. Kalan bölüm karşılıklı sayılara sahne olurken, Fenerbahçe Beko çeyreğin son dakikası içerisinde Ali Muhammed'in üst üste bulduğu iki üçlükle ikinci periyoda 24-20 önde girdi.

İkinci çeyrekte sert savunma yapan Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız'a sadece 10 sayı şansı verirken, sarı lacivertliler Nando de Colo-Lorenzo Brown iş birliği sonrası skoru 35-25 yaparak farkı çift hanelere çkardı. Kalan bölümde Nando de Colo'nun 3’lüğü ile farkı açan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 42-30 önde gitti.



Sert savunmasını üçüncü çeyrekte de sürdüren Fenerbahçe Beko, Ulanovas'ın sayıları ile girdiği üçüncü periyotta Ali Muhammed'in dördüncü üçlüğü ve Jan Vesely'nin pota altından bulduğu basket sonrası farkı 20 sayiya çıkararak skoru 55-35 yaptı. Fenerbahçe Beko son çeyreğe 57-41 önde girerken, Kızılyıldız üçüncü çeyrekte de sadece 11 sayı üretebildi.



Final periyoduna Kızılyıldız 5 sayılık seri ile başlasa da Lorenzo Brown'un üçlüğü sonrası Fenerbahçe Beko oyunun kontrolünü yeniden eline aldı. Nando de Colo'nun pasını Vesely smaçla tamamlarken skor 62-48 oldu. Kalan bölümde Danilo Barthel ve Jarrel Eddie'nin üçlükleri ile skor üreten Fenerbahçe Beko, sahadan 77-63 üstün ayrılarak EuroLeague'e galibiyetle başladı.



Sarı lacivertlilerde Lorenzo Brown 17 sayı ile maçın en skorer ismi olurken, Ulanovas 13, Nando de Colo 12, Ali Muhammed 11 sayı ile çift hanelere ulaşan diğer isimler oldular. Ayrıca Fenerbahçe Beko'da 6 farklı isim 3 sayı isabeti yakaladı.

(Fenerbahçe)

