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Fenerbahçe Beko evinde kaybetti....

 THY EuroLeague'in 11. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko evinde Real Madrid'e 85-71 kaybetti.

02 Aralık 2022 Cuma 22:40
Fenerbahçe Beko evinde kaybetti....

Fenerbahçe Beko evinde kaybetti....

     THY EuroLeague'in 11. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko evinde Real Madrid'e 85-71 kaybetti.Karşılaşmanın ilk çeyreğini Real Madrid 25-16 önde tamamladı.İkinci çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren taraf Real madrid oldu ve bu çeyreği Real Madrid 21-18 önde tamamladı.İlk yarı Real Madrid'in 46-34 üstünlüğü ile sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başkayan taraf temsilcimiz Fenerbahçe Beko oldu.3. çeyrekte farkı azaltmaya çalışan Fenerbahçe Beko, 3.çeyrektende 22-20 geride tamamladı.Son çeyrekte Fenerbahçe Beko ve Real Madrid başabaş oynadılar ve 4. çeyrek 17-17 tamamlandı.Karşılaşmadan Real Madrid 85-71 galip ayrıldı.

 ÇEYREK SONUÇLARI:

1. Çeyrek: Fenerbahçe Beko 16-25 Real Madrid

2. Çeyrek: Fenerbahçe Beko 18-21 Real Madrid

İlk Yarı:     Fenerbahçe Beko 34-46 Real Madrid

3. Çeyrek: Fenerbahçe Beko 20-22 Real Madrid

4. Çeyrek: Fenerbahçe Beko 17-17 Real Madrid

Maç Sonu:Fenerbahçe Beko 71-85 Real Madrid

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 12. haftasında Alman ekibi Alba Berlin'in konuğu olacak.

Son Güncelleme: 02.12.2022 23:29
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe BEKOReal Madrid
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