Fenerbahçe Beko evinde kaybetti....
THY EuroLeague'in 11. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko evinde Real Madrid'e 85-71 kaybetti.Karşılaşmanın ilk çeyreğini Real Madrid 25-16 önde tamamladı.İkinci çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren taraf Real madrid oldu ve bu çeyreği Real Madrid 21-18 önde tamamladı.İlk yarı Real Madrid'in 46-34 üstünlüğü ile sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başkayan taraf temsilcimiz Fenerbahçe Beko oldu.3. çeyrekte farkı azaltmaya çalışan Fenerbahçe Beko, 3.çeyrektende 22-20 geride tamamladı.Son çeyrekte Fenerbahçe Beko ve Real Madrid başabaş oynadılar ve 4. çeyrek 17-17 tamamlandı.Karşılaşmadan Real Madrid 85-71 galip ayrıldı.
ÇEYREK SONUÇLARI:
1. Çeyrek: Fenerbahçe Beko 16-25 Real Madrid
İlk Yarı: Fenerbahçe Beko 34-46 Real Madrid
3. Çeyrek: Fenerbahçe Beko 20-22 Real Madrid
4. Çeyrek: Fenerbahçe Beko 17-17 Real Madrid
Maç Sonu:Fenerbahçe Beko 71-85 Real Madrid
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 12. haftasında Alman ekibi Alba Berlin'in konuğu olacak.