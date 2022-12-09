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Fenerbahçe Beko farklı kazandı...

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 12. hafta maçında Alba Berlin’e konuk oldu.

09 Aralık 2022 Cuma 00:21
Fenerbahçe Beko farklı kazandı...

Fenerbahçe Beko farklı kazandı...
     Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 12. hafta maçında Alba Berlin’e konuk oldu. Almanya’dan 29 sayı farkla 104-75 galip dönen Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de 12. maçında 10. galibiyetini aldı ve zirvedeki yerini korudu.  

   Karşılaşmanın ilk yarısında  Fenerbahçe Beko ilk periyotu 24-18 üstün geçti.  Alba Berlin ikinci çeyreğin 3 dakikalık bölümünde farkı 3 sayıya indirdi. Ancak bu dakikadan sonra oyunun kontrolünü eline alan Fenerbahçe Beko, tempoyu yükseltti ve soyunma odasına 19 sayı farkla 35-54 üstün gitti.
   Karşılaşmanın ikinci yarısında da etkili oyununa üçüncü çeyrekte de devam eden Fenerbahçe Beko rakibine kolay sayı şansı tanımazken, hücumda ise fark yarattı. (52-84) Dördüncü çeyrekte de farkı koruyan Fenerbahçe Beko, mücadeleden 29 sayı farkla 75-104 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, 11 Aralık Pazar günü ise ligde Türk Telekom’u konuk edecek.

Çeyrek skorları:

1.Çeyrek: 18-24
2.Çeyrek: 17-30
3.Çeyrek: 17-30
4.Çeyrek: 23-20

(Fenerbahçe)

Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe BEKOAbla Berlin
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