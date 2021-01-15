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Fenerbahçe Beko farklı kazandı

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 20. hafta maçında Panathinaikos OPAP’ı 100-74 yendi.

15 Ocak 2021 Cuma 22:31
Fenerbahçe Beko farklı kazandı

Fenerbahçe Beko farklı kazandı

   Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 20. hafta maçında Panathinaikos OPAP’ı 100-74 yendi. Fenerbahçe Beko, üst üste beşinci, toplamda onuncu galibiyetini elde etti. Fenerbahçe Beko, pazar günü ise ligde Beşiktaş’ı konuk edecek.
    Fenerbahçe Beko maça; De Colo, Marko Guduric, Edgaras Ulanovas, Ahmet Düverioğlu ve Jan Vesely beşiyle başladı. İlk çeyrekte muhteşem bir oyun sergileyen Fenerbahçe Beko, periyodu 31-12 önde tamamladı.  Guduric 8, Vesely 7 sayıyla bu bölümde en skorer isimler oldu. İkinci çeyreğe konuk takım iyi başlasa da farkın kapanmasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 48-34 önde gitti. Üçüncü çeyrekte farkı açan Fenerbahçe Beko, son çeyreğe 74-55 üstün girdi.  Guduric ve Melih’in üçlükleriyle fark bu bölümde 25 sayıya çıkarken, Fenerbahçe Beko maçtan 100-74 galip ayrıldı

Çeyrek skorları:

1.Çeyrek: 31-12
2.Çeyrek: 17-22
3.Çeyrek:26-21
4.Çeyrek: 26-19

(Fenerbahçe)

Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe BEKOPanathinaikos OPAP
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