Fenerbahçe Beko farklı kazandı

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 20. hafta maçında Panathinaikos OPAP’ı 100-74 yendi. Fenerbahçe Beko, üst üste beşinci, toplamda onuncu galibiyetini elde etti. Fenerbahçe Beko, pazar günü ise ligde Beşiktaş’ı konuk edecek.

Fenerbahçe Beko maça; De Colo, Marko Guduric, Edgaras Ulanovas, Ahmet Düverioğlu ve Jan Vesely beşiyle başladı. İlk çeyrekte muhteşem bir oyun sergileyen Fenerbahçe Beko, periyodu 31-12 önde tamamladı. Guduric 8, Vesely 7 sayıyla bu bölümde en skorer isimler oldu. İkinci çeyreğe konuk takım iyi başlasa da farkın kapanmasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 48-34 önde gitti. Üçüncü çeyrekte farkı açan Fenerbahçe Beko, son çeyreğe 74-55 üstün girdi. Guduric ve Melih’in üçlükleriyle fark bu bölümde 25 sayıya çıkarken, Fenerbahçe Beko maçtan 100-74 galip ayrıldı



Çeyrek skorları:

1.Çeyrek: 31-12

2.Çeyrek: 17-22

3.Çeyrek:26-21

4.Çeyrek: 26-19