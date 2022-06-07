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Fenerbahçe Beko, final serisinde 1-0 öne geçti

 Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Anadolu Efes'i ağırladı.

07 Haziran 2022 Salı 21:56
Fenerbahçe Beko, final serisinde 1-0 öne geçti

Fenerbahçe Beko, final serisinde 1-0 öne geçti

   Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Anadolu Efes'i ağırladı. Maçtan 85-76 galip ayrılan  Fenerbahçe Beko, seride 1-0 öne geçti.Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ise 37-37 eşitlik ile sona erdi.Karşılaşmanın ikinci yarısının tamamında üstün oynayan Fenerbahçe Beko karşılaşmadan 85-76 galip ayrıldı.

1.Çeyrek:    

Fenerbahçe Beko;  18     

Anadolu Efes:         20   

 2.Çeyrek:

Fenerbahçe Beko;19

Anadolu Efes:17

 3.Çeyrek:

Fenerbahçe Beko;22

Anadolu Efes:16

 4.Çeyrek:

Fenerbahçe Beko;26

Anadolu Efes:23

Maç Sonu:

Fenerbahçe Beko;85

Anadolu Efes:76

Play-Off final serisinin programı

Final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım sezonu şampiyon tamamlayacak. İlk iki maça Fenerbahçe'nin ev sahipliği yapacağı final serisinin programı şöyle:

2. Maç - 9 Haziran Perşembe

20.30 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker)

3. Maç - 11 Haziran Cumartesi

19.00 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

Son Güncelleme: 07.06.2022 22:25
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe BEKOING Basketbol Süper LigiAnadolu Efes
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