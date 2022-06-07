Fenerbahçe Beko, final serisinde 1-0 öne geçti
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Anadolu Efes'i ağırladı. Maçtan 85-76 galip ayrılan Fenerbahçe Beko, seride 1-0 öne geçti.Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ise 37-37 eşitlik ile sona erdi.Karşılaşmanın ikinci yarısının tamamında üstün oynayan Fenerbahçe Beko karşılaşmadan 85-76 galip ayrıldı.
1.Çeyrek:
Fenerbahçe Beko; 18
Anadolu Efes: 20
2.Çeyrek:
Fenerbahçe Beko;19
Anadolu Efes:17
3.Çeyrek:
Fenerbahçe Beko;22
Anadolu Efes:16
Fenerbahçe Beko;26
Anadolu Efes:23
Maç Sonu:
Fenerbahçe Beko;85
Anadolu Efes:76
Play-Off final serisinin programı
Final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım sezonu şampiyon tamamlayacak. İlk iki maça Fenerbahçe'nin ev sahipliği yapacağı final serisinin programı şöyle:
2. Maç - 9 Haziran Perşembe
20.30 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker)
3. Maç - 11 Haziran Cumartesi
19.00 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)