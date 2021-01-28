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Fenerbahçe Beko ikinci Moskova seferinden de galibiyetle dönüyor

Fenerbahçe Beko deplasmanda Khimki Moskova'yı farklı yendi ve üst üste 8. galibiyetini aldı.

28 Ocak 2021 Perşembe 21:56
Fenerbahçe Beko ikinci Moskova seferinden de galibiyetle dönüyor

Fenerbahçe Beko ikinci Moskova seferinden de galibiyetle dönüyor

   Fenerbahçe Beko deplasmanda Khimki Moskova'yı farklı yendi ve üst üste 8. galibiyetini aldı.Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında deplasmanda Rusya'nın Khimki Moskova takımını 107-76 mağlup etti.

   Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 23. hafta maçında Khimki Moskova’ya konuk oldu. Mücadeleyi 31 farkla 107-76 kazanan Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de üst üste 8., toplamda ise 13. galibiyetine imza attı.
 
   Nando De Colo kaydettiği 18 sayıyla takımın skoreri olurken; Lorenzo Brown 17, Jan Vesely 15, Marko Guduric ile Dyshawn Pierre 14’er, Jarell Eddie de 10 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi.
    Ev sahibi ekibin basketiyle başlayan mücadelede Guduric ve De Colo’yla sayılar üreten Fenerbahçe Beko, skoru 5-9’a getirdi. Karşılıklı sayıların ardından televizyon molasının 13-15’lik skorla geçildiği dengeli süren ilk periyot, 22-23 Takımımızın üstünlüğüyle tamamlandı.
 
   Khimki Moskova’nın iyi başladığı ikinci periyotta 28-23’ten geri dönen Fenerbahçe Beko, Lorenzo Brown ve Dyshawn Pierre ile 28-30 öne geçti. 30-30 eşitliğin ardından hücumda vites yükselten Takımımız, Vesely, Pierre, Eddie ve De Colo’yla farkı çift hanelere yükseltti: 32-45. İlk yarının son bölümünde farkın erimesine izin vermeyen Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 44-53 önde gitti.
 
   İkinci yarıya 3 üçlük isabetiyle başlayan Fenerbahçemiz, hücumda topu çok iyi paylaştı ve savunmada da agresif oyunuyla üçüncü periyodu 57-83 önde tamamladı.

 
   Hücumda ve savunmadaki etkili oyununu son periyoda da taşıyan Fenerbahçemiz, mücadeleyi 31 sayı farkla 76-107 kazandı.

    Bu sonuçla üst üste 8. galibiyetini alan sarı lacivertli ekip, toplamda da 13. galibiyetini elde etti.
  
Çeyrek Skorları:
1.Çeyrek: 22-23
2.Çeyrek: 22-30
3.Çeyrek: 13-30
4.Çeyrek: 19-24

  

Son Güncelleme: 28.01.2021 22:02
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe BEKOKhimki MoskovaHY Avrupa Ligi
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