Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi final serisinde durumu 2-0 yaptı.

ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Anadolu Efes'i konuk eden Fenerbahçe Beko karşılaşmayı 93-78 kazandı ve seride durumu 2-0 yaparak şampiyonluk yolunda çok önemli avantaj elde etti.



Marko Guduric ve Jan Vesely kaydettikleri 18’er sayıyla takımın skoreri olurken; Tarık Biberovic 17, Nando De Colo 16, Devin Booker da 13 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi.



3 galibiyet elde eden takımın şampiyon olacağı serinin üçüncü maçı 11 Haziran Cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak. Fenerbahçe Beko bu maçı da kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

Maça; Pierria Henry, Nando De Colo, Tarık Biberovic, Devin Booker, Jan Vesely beşiyle başlayan Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 18-20 geride tamamladı. İkinci periyoda Marko Guduric’in kaydettiği 11-0’lık seriyle çok iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe Beko, Vesely’nin de orta mesafe basketiyle farkı çift hanelere çıkartarak rakibine mola aldırdı: 31-20. Mola dönüşü Vesely ve De Colo önderliğinde farkı yükseltmeye devam eden Fenerbahçe Beko karşısında Anadolu Efes, bu periyottaki ilk sayılarını periyodun bitimine 4 dakika kala buldu (36-22). Yakaladığı ritmi periyodun sonuna kadar sürdüren Fenerbahçe Beko, farkı 22 sayıya çıkardı ve soyunma odasına 54-32 önde gitti.



İlk yarıdaki etkili oyununu bu periyoda da taşıyan Fenerbahçe Beko, televizyon molasını 62-42’lik skorla önde geçtiği üçüncü periyodu 74-49 önde tamamladı. Rahat oynadığı dördüncü periyotta farkın erimesine izin vermeyen Fenerbahçe Beko, maçı 93-78 kazanarak final serisinde durumu 2-0’a getirdi.

Çeyrek skorları:



1.Çeyrek: 18-20

2.Çeyrek: 36-12

3.Çeyrek: 20-17

4.Çeyrek: 19-29

Fenerbahçe Beko: Metecan Birsen 3, Şehmus Hazer 4, İsmet Akpınar, Melih Mahmutoğlu, Tarık Biberovic 17, De Colo 16, Henry 2, Guduric 18, Vesely 18, Booker 13, Ahmet Düverioğlu 2

Anadolu Efes: Larkin 10, Beaubois 3, Yiğitcan Saybir 2, Bryant 19, Ömer Can İlyasoğlu 8, Erten Gazi 3, Egemen Güven 4, Moerman 1, Buğrahan Tuncer 12, Pleiss 9, Micic 7

1. Maç - 7 Haziran Salı

20.00 Fenerbahçe Beko 85-76 Anadolu Efes (Ülker)

2. Maç - 9 Haziran Perşembe

20.30 Fenerbahçe Beko 93-78 Anadolu Efes (Ülker)

3. Maç - 11 Haziran Cumartesi

19.00 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

(Gerekirse) 4. Maç - 13 Haziran Pazartesi

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

(Gerekirse) 5. Maç: 15 Haziran Çarşamba

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

(Fenerbahçe)