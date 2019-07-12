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Fenerbahçe Beko Leo Westermann ile anlaştı

Fenerbahçe Beko transfere devam ediyor.

Fenerbahçe Beko Leo Westermann ile anlaştı

Fenerbahçe Beko transfere devam ediyor.

12 Temmuz 2019 Cuma 14:50
Fenerbahçe Beko Leo Westermann ile anlaştı

Fenerbahçe Beko Leo Westermann ile anlaştı

    Fenerbahçe Beko transfere devam ediyor.Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklamaya göre Fransız oyun kurucu Leo Westermann Fenerbahçe Beko'ya transfer oldu.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada şöyel denildi.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon kadro yapılanması çalışmaları kapsamında, Fransız oyun kurucu Leo Westermann ile iki yıllığına anlaştı.

24 Temmuz 1992 tarihinde Haguenau'da dünyaya gelen 1.98 boyundaki başarılı oyun kurucu Leo Westermann, 2020-2021 sezonunun sonuna dek Fenerbahçe Beko forması giyecektir.

Bu anlaşmanın kulübümüze ve Leo Westermann'a hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe BEKOLeo Westermann
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