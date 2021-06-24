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Fenerbahçe Beko, Pierria Henry renklerine bağladı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Birleşik Amerikalı guard Pierria Henry ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

24 Haziran 2021 Perşembe 19:22
Fenerbahçe Beko, Pierria Henry renklerine bağladı

Fenerbahçe Beko, Pierria Henry renklerine bağladı

   Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Birleşik Amerikalı guard Pierria Henry ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.Türkiye’de daha önce TOFAŞ forması da giyen 28 yaşındaki oyuncu, NBA’de Charlotte, Vita Tblisi, Ulm, Hapoel Eliat ve Unics Kazan’ın da formalarını giydi.Dyshawn Pierre ile Nando De Colo’nun sözleşmelerini uzatan Fenerbahçe Beko, Henry’nin yanı sıra kadrosuna İsmet Akpınar, Devin Booker ve Marial Shayok’u transfer etti.

PIERRIA HENRY KİMDİR?

   Pierria Henry, 20 Ocak 1993 tarihinde South Charleston, West Virginia'da dünyaya geldi.Kolej basketbolunda 2011-2015 yılları arasında Charlotte forması giyen Henry, ilk profesyonel yılını ise 2015-16'da Gürcistan'ın Vita Tblisi ve Almanya'nın Ulm takımlarında geçirdi. Henry, Ulm ile EuroCup'ta da mücadele etti.

   2016-17 sezonunda İsrail'in Hapoel Eliat ekibine geçen Henry, 2017-18 sezonunda ise ülkemizde Tofaş formasını giydi ve Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçemize karşı final oynayan ekibin önemli bir parçası oldu. Henry, 2017-18 sezonunda EuroCup'ta da önemli bir performans ortaya koydu.2018-19 sezonunda Rusya'nın yolunu tutan ve UNICS Kazan'a transfer olan Henry, Rus temsilcisiyle üçüncü EuroCup macerasını yaşadı. Başarılı guard, EuroCup'ta 2018-19 sezonunun en iyi ikinci beşine seçildi. Henry, EuroCup'ta maç başına 5.3 asist ortalamasıyla en iyi altıncı, maç başına 1.5 top çalma ortalamasıyla da en iyi yedinci isim olarak dikkat çekmişti. Birleşik Amerikalı guard, takımının en çok parkede kalan, en çok asist yapan, en çok top çalan ismi olmanın yanı sıra, ribaundlarda ikinci, skor üretiminde de dördüncü sıradaydı. Henry'nin EuroCup'taki performansı ona normal sezonun en değerli oyuncusu ödülünü de getirmişti. Henry'nin etkili bir performansa imza attığı sezon Kazan, EuroCup'ta yarı final oynama başarısı gösterdi.

(Skor)

Son Güncelleme: 24.06.2021 19:25
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe BEKOPierria Henry
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