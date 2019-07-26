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Fenerbahçe Beko sezonu 26 Ağustos'ta açıyor

 Yeni sezona iddialı giren Fenerbahçe Beko sezonu 26 Ağustos'da açıyor.

Fenerbahçe Beko sezonu 26 Ağustos'ta açıyor

 Yeni sezona iddialı giren Fenerbahçe Beko sezonu 26 Ağustos'da açıyor.

26 Temmuz 2019 Cuma 10:16
Fenerbahçe Beko sezonu 26 Ağustos'ta açıyor

Fenerbahçe Beko sezonu 26 Ağustos'ta açıyor

   Yeni sezona iddialı giren Fenerbahçe Beko sezonu 26 Ağustos'da açıyor.Fenerbahçe Beko'nun 2019-2020 sezonu hazırlıklarına başlayacağı tarih ve hazırlık programı netleşiyor.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, sezonu 26 Ağustos'ta açacak Fenerbahçe Beko, hazırlık maçları için üç farklı ülkeyi ziyaret edecek.

   Hazırlıklarına İstanbul'da başlayacak sarı-lacivertliler, 13 Eylül'e kadar hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek. Romanya'nın Cluj kentine 13 Eylül'de gidecek ve burada özel bir turnuvaya katılacak Fenerbahçe Beko, organizasyonda, U-Banca Transilvania Cluj Napoca (Romanya), Partizan (Sırbistan) ve Mornar Bar (Karadağ) takımlarıyla mücadele edecek. Bu turnuva kapsamında 14 ve 15 Eylül'de iki maç yapacak Fenerbahçe Beko, 16 Eylül sabahı İstanbul'a dönecek.

   Fenerbahçe Beko, 16 Eylül tarihini İstanbul'da geçirdikten sonra, bu kez 17 Eylül'de İtalya'nın yolunu tutacak. İtalya'da 18 Eylül tarihinde De'Longhi Treviso Basket ile karşılaşacak sarı-lacivertliler, 19 Eylül'de Bologna'ya geçecek ve burada da 20 Eylül tarihinde Segafredo Virtus Bologna'ya rakip olacak.20 Eylül'deki karşılaşmadan sonra Atina'ya geçecek Fenerbahçe Beko, 21-22 Eylül tarihlerinde Pavlos Giannakopoulos anısına Atina'da düzenlenecek özel turnuvaya katılacak.

   Bu organizasyonda Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra Panathinaikos OPAP (Yunanistan), Maccabi Fox (İsrail) ve Armani Milan (İtalya) takımları yer alacak. Sarı-lacivertliler, 22 Eylül gecesinde İstanbul'a dönecek ve Cumhurbaşkanlığı Kupası hazırlıklarını burada sürdürecek.

Fenerbahçe Beko'nun hazırlık dönemine ilişkin önemli tarihler şöyle:

26 Ağustos-sezon açılışı

14-15 Eylül-Cluj hazırlık turnuvası (iki maç)

18 Eylül-De'Longhi Treviso hazırlık maçı (Venedik)

20 Eylül-Segafredo Virtus Bologna hazırlık maçı (Bologna)

21-22 Eylül – Pavlos Giannakopoulos hazırlık turnuvası (iki maç) 

(Beinsports)

Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe BEKO
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