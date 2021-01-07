Fenerbahçe Beko son saniyede kazandı
Euroleague’in 18. haftasında Fenerbahçe Beko, Sırbistan’da karşılaştığı Kızılyıldız’ı deplasmanda 73-71 mağlup etti. Euroleague’de üst üste üçüncü maçını kazanan Fenerbahçe Beko’ya galibiyeti getiren sayı, son saniyede Brown’dan geldi.
Fenerbahçe Beko, ligdeki sekizinci galibiyetini alırken, Kızılyıldız 12. kez mağlup oldu.
Fenerbahçe Beko: Guduric 11, De Colo 2, Barthel 10, Vesely 10, Ulanovas 7, Hamilton, Melih Mahmutoğlu 4, Brown 13, Pierre 13, Eddie 2, Ahmet Düverioğlu 1
1. Periyot: 22-18
Devre: 39-38
3. Periyot: 53-53