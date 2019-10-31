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Fenerbahçe Beko tel tel dökülüyor

 Fenerbahçe Beko kötü başladığı sezonda bir türlü galip gelemiyor.

Fenerbahçe Beko tel tel dökülüyor

 Fenerbahçe Beko kötü başladığı sezonda bir türlü galip gelemiyor.

31 Ekim 2019 Perşembe 07:36
Fenerbahçe Beko tel tel dökülüyor

Fenerbahçe Beko tel tel dökülüyor

   Fenerbahçe Beko kötü başladığı sezonda bir türlü galip gelemiyor.THY Euroleague’de normal sezonun 5. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Maccabi FOX Tel Aviv’e konuk oldu. Geride kalan dört haftada 1 galibiyet ve 3 mağlubiyeti bulunan ve sezona istediği başlangıcı yapamayan Fenerbahçe Beko, deplasmanda parkeden 67-55’lik skorla mağlup ayrıldı ve 4. kez kaybetti.

Fenerbahçe ilk devrede varlık gösteremezken devreye ev sahibi İsrail ekibi 41-21’le önde girdi. İkinci yarıda ise sarı-lacivertlilerin geri dönüşü başladı. Üçüncü çeyreği 20-11 önde kapatan Fenerbahçe Beko skoru 52-41’e getirdi. Son çeyrekte ise farkı tek hanelere indirmeyi başardı.

Son dört dakikada farkı 59-54’le beş sayıya kadar indiren Obradovic’in öğrencileri geri dönüşü tamamlayamadı. Fenerbahçe’de Nando de Colo 13 sayıyla Derrick Williams ise 11 sayıyla oynadı. Ev sahibi ekipte ise Omri Casspi 13 sayıyla mücadele ederken Tarik Black ise 10 sayı ve 15 ribaund kaydetti.

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