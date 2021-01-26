Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de üst üste 7. galibiyeti aldı

THY Euroleague 22. haftasında Fenerbahçe Beko evinde ağırladığı Maccabi Tel Aviv'i 82-75 yendi.Fenerbahçe Beko bu galibiyetle THY Euroleage'de üst üste 7.ci galibyetini aldı.Karşılaşmada Fenerbahçe Beko'da Vesely 18, De Colo 16, Pierre 15, Guduric 11, Melih 8, Brown 7, Eddie 3, Ahmet 2, Ulanovas 2. sayı kaydetti.

Müsabaka iki ekibin karşılıklı basketleriyle başlarken, İsrail temsilcisi televizyon molasına 12-10luk üstünlükle girdi. Savunmadaki sertliğini sürdüren deplasman ekibi, ilk periyodu 21-17 üstün kapattı.

İkinci periyotta Fenerbahçe Beko, hücumdaki etkinliğini ve savunmadaki sertliğini artırdı. Sarı lacivertli ekip molaya 7 sayı farkla (30-23) önde girerken, sonrasında toparlanan Maccabi Playtika Tel Aviv, farkı 1 sayıya indirdi ve ilk yarı 36-35 Fenerbahçe Beko’nun üstünlüğü ile sonuçlandı.

Üçüncü periyotta hücumdaki etkinliğini sürdüren Fenerbahçe Beko, karşılaşmanın final periyoduna 60-53’lük üstünlükle girdi. Maçın son periyodunda skor üstünlüğünü rakibine bırakmayan sarı lacivertliler, parkeden 82-75 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko'da Vesely yine sahanın yıldızı oldu.De Colo ve Vesely etkin oyunu ile maçı başından sonuna önde götüren Fenerbahçe Beko karşılaşmayı 82-75 kazandı.

Bu sonuçla sarı lacivertli ekip üst üste yedinci toplamda 12. galibiyetini elde ederken, deplasman ekibi ise 12. mağlubiyetini yaşadı.

Fenerbahçe Beko: Brown 7, Guduric 11, Melih Mahmutoğlu 8, OQuinn, De Colo 16, Pierre 15, Vesely 18, Eddie 3, Ahmet Düverioğlu 2, Ulanovas 2

Maccabi Tel Aviv: Bryant 18, Wilbekin 15, Jones, Caloiaro 2, Hunter 4, Dorsey 9, Dibartolomeo 8, Blayzer 3, Bender 7, Zizic 4, Zoosman 5

1. Periyot: 17-21

İlk yarı: 36-35

3. Periyot: 60-53