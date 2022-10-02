Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’ne galibiyetle başladı
Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-23 sezonu ilk maçında Bahçeşehir Koleji’ni 78-72 yendi.Fenerbahçe Beko'da Nigel-Hayes 21, Melih Mahmutoğlu'da 20, Scottie Wilbekin de sayıyla takımın skorer isimleri oldular.
İlk periyotta 8 sayı (11-19) geri düşen Fenerbahçe Beko, Wilbekin’in üçlükleriyle farkı eritince periyot bitimine 3 dakika kala Bahçeşehir Koleji'nden mola geldi: 17-19. Karşılıklı sayıların ardından ilk periyot 23-28 tamamlandı. İkinci periyotta Bahçeşehir Koleji 41-32 galip tamamladı.
Üçüncü periyotta Jekiri, Pierre, Nigel-Hayes ve Wilbekin’in basketleriyle farkı 4 sayıya indiren Fenerbahçe Beko, televizyon molasını 43-47’lik skorla geçti. Mlanın ardından Pierre ve Melih’le skor avantajını eline geçiren Fenerbahçe Beko, periyodun bitimine 03:10 kala rakibine mola aldırdı: 48-47. Kalan bölümde kontrolü eline geçiren Fenerbahçe Beko, final periyoduna 10 sayı farkla 59-49 önde gitti. Etkili hücumlarla farkın erimesine izin vermeyen Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 78-72 kazanarak sezona galibiyetle başladı.
Çeyrek skorları:
2.Çeyrek: 9-13
3.Çeyrek: 27-8
4.Çeyrek: 19-23
(Fenerbahçe)