Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Fenerbahçe Beko tutulmuyor....

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2022-23 sezonu 10. hafta maçında İtalyan temsilcisi AX Armani Exchange Milano’ya konuk olduğu karşılaşmadan 82-72 galip ayrılarak 9. galibiyeti aldı.

25 Kasım 2022 Cuma 00:18
Fenerbahçe Beko tutulmuyor....

Fenerbahçe Beko tutulmuyor....

   Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2022-23 sezonu 10. hafta maçında İtalyan temsilcisi AX Armani Exchange Milano’ya konuk olduğu karşılaşmadan 82-72 galip ayrılarak 9. galibiyeti aldı.

   Karşılaşmaya tutuk başlayan Fenerbahçe Beko 1. periyotu 21-15 geride tamamladı.İkinci periyotta ta istediği oyunu kuramayan sarı lacivertliler bu periyottan 17-15 galip ayrıldı.Karşılaşmanın ilk yarısı 37-32 AX Armani Exchange Milano’nun üstünlüğü ile sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında oyunda üstünlüğü ele alan Fenerbahçe beko 3. periyotu 26-11 önde tamamladı.Son periyotta da oyuna ağırlığını koyan Fenerbahçe Beko 4. periyotandan 24-24 berabere tamamladı.Maç sonunda Fenerbahçe Beko sahadan 82-72 galip ayrılarak 9. galibiyetini aldı.

Periyotlar

1.Periyot:21-15

2.Periyot:15-17

İlk Yarı Sonucu:37-32

3.Periyot:11-26

4.Periyot:24-24

Maç Sonu:72-82

(Fenerbahçe)

Anahtar Kelimeler:
Turkish Airlines EuroLeague 202223 SezonuFenerbahçe BEKOAX Armani Exchange Milano
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brezilya'dan samba şov.....Brezilya 2 - Sırbistan 0
Brezilya'dan samba şov.....Brezilya 2 - Sırbistan 0
Ronaldo tarihe geçti..Portekiz 3 - Gana 2
Ronaldo tarihe geçti..Portekiz 3 - Gana 2
Belçika üç puanı tek golle aldı....Belçika 1 - Kanada 0
Belçika üç puanı tek golle aldı....Belçika 1 - Kanada 0
İspanya'dan gol şov...İspanya 7 - Kosta Rika 0
İspanya'dan gol şov...İspanya 7 - Kosta Rika 0
Japonya, panzerleri dağıttı...Almanya 1 - Japonya 2
Japonya, panzerleri dağıttı...Almanya 1 - Japonya 2
Fransa farklı kazandı...Fransa 4 - Avustralya 1
Fransa farklı kazandı...Fransa 4 - Avustralya 1
Fener parkede dolu dizgin...Monaco 93 - Fenerbahçe Beko 96
Fener parkede dolu dizgin...Monaco 93 - Fenerbahçe Beko 96
Kasımpaşa'da Selçuk İnan dönemi
Kasımpaşa'da Selçuk İnan dönemi
Meksika 0 - Polonya 0
Meksika 0 - Polonya 0
Manu'da Ronaldo dönemi bitti
Manu'da Ronaldo dönemi bitti

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim