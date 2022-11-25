Fenerbahçe Beko tutulmuyor....
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2022-23 sezonu 10. hafta maçında İtalyan temsilcisi AX Armani Exchange Milano’ya konuk olduğu karşılaşmadan 82-72 galip ayrılarak 9. galibiyeti aldı.
Karşılaşmaya tutuk başlayan Fenerbahçe Beko 1. periyotu 21-15 geride tamamladı.İkinci periyotta ta istediği oyunu kuramayan sarı lacivertliler bu periyottan 17-15 galip ayrıldı.Karşılaşmanın ilk yarısı 37-32 AX Armani Exchange Milano’nun üstünlüğü ile sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında oyunda üstünlüğü ele alan Fenerbahçe beko 3. periyotu 26-11 önde tamamladı.Son periyotta da oyuna ağırlığını koyan Fenerbahçe Beko 4. periyotandan 24-24 berabere tamamladı.Maç sonunda Fenerbahçe Beko sahadan 82-72 galip ayrılarak 9. galibiyetini aldı.
Periyotlar
2.Periyot:15-17
İlk Yarı Sonucu:37-32
3.Periyot:11-26
4.Periyot:24-24
Maç Sonu:72-82
(Fenerbahçe)