Fenerbahçe Beko üçüncü yenilgisini aldı.
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 13. hafta maçında Olympiacos’a 94-67 yenildi.Fenerbahçe Beko, bu sezon EuroLeague’deki üçüncü yenilgisini aldı.
Fenerbahçe Beko mücadeleye Nick Calathes, Carsen Edwards, Nigel Hayes-Davis, Devin Booker ve Tonye Jekiri beşiyle maça başladı. İyi başlayamadığı maçta soyunma odasına 58-31 geride giden Fenerbahçe Beko, maçtan da 94-67 mağlup ayrıldı.
Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de 16 Aralık Cuma günü ise Cazoo Baskonia ile karşılaşacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele saat 20:45’te başlayacak.
Çeyrek skorları:
1.Çeyrek: 31-11
2.Çeyrek: 27-20
3.Çeyrek: 16-20
4.Çeyrek: 20-16
(Fenerbahçe)