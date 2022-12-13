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Fenerbahçe Beko üçüncü yenilgisini aldı.

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 13. hafta maçında Olympiacos’a 94-67 yenildi.

13 Aralık 2022 Salı 23:42
Fenerbahçe Beko üçüncü yenilgisini aldı.

Fenerbahçe Beko üçüncü yenilgisini aldı.

    Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 13. hafta maçında Olympiacos’a 94-67 yenildi.Fenerbahçe Beko, bu sezon EuroLeague’deki üçüncü yenilgisini aldı.  

    Fenerbahçe Beko mücadeleye Nick Calathes, Carsen Edwards, Nigel Hayes-Davis, Devin Booker ve Tonye Jekiri beşiyle maça başladı. İyi başlayamadığı maçta soyunma odasına 58-31 geride giden Fenerbahçe Beko, maçtan da 94-67 mağlup ayrıldı.

    Fenerbahçe Beko'da  tedavi süreçleri devam eden Nemanja Bjelica, Scottie Wilbekin, Dyshawn Pierre, Johnathan Motley ile hastalığı bulunan Tarık Biberovic bu maçta forma giyemedi.

   Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de 16 Aralık Cuma günü ise Cazoo Baskonia ile karşılaşacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele saat 20:45’te başlayacak.

Çeyrek skorları:
1.Çeyrek: 31-11
2.Çeyrek: 27-20
3.Çeyrek: 16-20
4.Çeyrek: 20-16

(Fenerbahçe)

Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe BEKOOlympiacos
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