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Fenerbahçe Beko uzatmalarda galip

 Fenerbahçe Beko evinde ağırladığı Alba Berlin'i 107-102 yendi.

Fenerbahçe Beko uzatmalarda galip

 Fenerbahçe Beko evinde ağırladığı Alba Berlin'i 107-102 yendi.

06 Aralık 2019 Cuma 23:34
Fenerbahçe Beko uzatmalarda galip

Fenerbahçe Beko uzatmalarda galip

   Fenerbahçe Beko evinde ağırladığı Alba Berlin'i 107-102 yendi.Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 12. hafta maçında Alba Berlin’i konuk etti.Normal süresi 88-88 sona eren karşılaşmadan 107-102  Fenerbahçe Beko galip ayrıldı.  Fenerbahçe Beko'nun en skorer oyuncusu 23 sayıyla Kostas Sloukas olurken; onu 18 sayıyla Nando De Colo takip etti. Melih Mahmutoğlu 17, Joffrey Lauvergne 15, Derrick Williams 14, Ahmet Düverioğlu 9, Gigi Datome 8 ve Viladimir Stimac 3 sayı üretti.

    Zeljko Obradovic yönetimindeki  Fenerbahçe Beko maça; Kostas Sloukas, Melih Mahmutoğlu, Luigi Datome, Derrick Williams ve Joffrey Lauvergne ile başladı.Karşılaşmaya Melih Mahmutoğlu’nun üç sayılık isabetiyle başlayan Fenerbahçe Beko, Sloukas ve Datome ile skoru 8-4 yaptı. Joffrey Lauvergne ile farkı çift hanelere çıkaran  Fenerbahçe Beko , rakibinin iki katı sayı üreterek ilk çeyreği 30-16 önde tamamladı.

   Yakaladığı fırsatları iyi değerlendiren Alba Berlin, ikinci çeyreğe iyi başlayan taraf oldu(30-20). Rakibin serisini Ahmet Düverioğlu’nun basketiyle bozan Fenerbahçe Beko, Derrick Williams ile skoru 34-27 yaptı. Ancak son bölümde sayı üretmekte zorlanan Fenerbahçe Beko, konuk ekibin öne geçmesine engel olamadı(34-35). Bitime 46 saniye kala sahneye çıkan kaptan Melih Mahmutoğlu, üç sayılık isabetiyle Fenerbahçe Beko’yu 41-37 öne geçirdi. İlk yarının skorunu ise Alba Berlin’den Rokas Giedraitis belirledi: 41-40

   İkinci yarıya etkili başlayamayan  Fenerbahçe Beko, savunmada da zorluklar yaşayınca fark altıya çıktı(43-49). Fenerbahçe Beko, bitime dört dakika kala art arda bulduğu sayılarla televizyon molasına 1 sayı geride girdi(53-54). Datome’nin serbest atışlarıyla öne geçen takımımız, Stimac’ın basketleriyle çeyreği 65-62 önde bitirdi.

   Dördüncü çeyrekte art arda sayılar bulan rakip 71-75 öne geçerken; son iki dakikaya Fenerbahçe Beko 80-81 geride girdi.  Fenerbahçe Beko, Kostas Sloukas’ın iki sayılık isabetiyle 84-83 öne geçse de son dört saniye kala skor avantajını koruyamayınca maçın normal süresi 88-88 sona erdi.

Uzatma bölümü de oldukça çekişmeli geçerken; Fenerbahçe Beko Derrick Williams ile 96-94 öne geçti. Hücumda inanılmaz işler yapan  Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 107-102 galip ayrıldı.

(Fenerbahçe)

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