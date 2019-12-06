Fenerbahçe Beko uzatmalarda galip

Fenerbahçe Beko evinde ağırladığı Alba Berlin'i 107-102 yendi.Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 12. hafta maçında Alba Berlin’i konuk etti.Normal süresi 88-88 sona eren karşılaşmadan 107-102 Fenerbahçe Beko galip ayrıldı. Fenerbahçe Beko'nun en skorer oyuncusu 23 sayıyla Kostas Sloukas olurken; onu 18 sayıyla Nando De Colo takip etti. Melih Mahmutoğlu 17, Joffrey Lauvergne 15, Derrick Williams 14, Ahmet Düverioğlu 9, Gigi Datome 8 ve Viladimir Stimac 3 sayı üretti.



Zeljko Obradovic yönetimindeki Fenerbahçe Beko maça; Kostas Sloukas, Melih Mahmutoğlu, Luigi Datome, Derrick Williams ve Joffrey Lauvergne ile başladı.Karşılaşmaya Melih Mahmutoğlu’nun üç sayılık isabetiyle başlayan Fenerbahçe Beko, Sloukas ve Datome ile skoru 8-4 yaptı. Joffrey Lauvergne ile farkı çift hanelere çıkaran Fenerbahçe Beko , rakibinin iki katı sayı üreterek ilk çeyreği 30-16 önde tamamladı.



Yakaladığı fırsatları iyi değerlendiren Alba Berlin, ikinci çeyreğe iyi başlayan taraf oldu(30-20). Rakibin serisini Ahmet Düverioğlu’nun basketiyle bozan Fenerbahçe Beko, Derrick Williams ile skoru 34-27 yaptı. Ancak son bölümde sayı üretmekte zorlanan Fenerbahçe Beko, konuk ekibin öne geçmesine engel olamadı(34-35). Bitime 46 saniye kala sahneye çıkan kaptan Melih Mahmutoğlu, üç sayılık isabetiyle Fenerbahçe Beko’yu 41-37 öne geçirdi. İlk yarının skorunu ise Alba Berlin’den Rokas Giedraitis belirledi: 41-40



İkinci yarıya etkili başlayamayan Fenerbahçe Beko, savunmada da zorluklar yaşayınca fark altıya çıktı(43-49). Fenerbahçe Beko, bitime dört dakika kala art arda bulduğu sayılarla televizyon molasına 1 sayı geride girdi(53-54). Datome’nin serbest atışlarıyla öne geçen takımımız, Stimac’ın basketleriyle çeyreği 65-62 önde bitirdi.



Dördüncü çeyrekte art arda sayılar bulan rakip 71-75 öne geçerken; son iki dakikaya Fenerbahçe Beko 80-81 geride girdi. Fenerbahçe Beko, Kostas Sloukas’ın iki sayılık isabetiyle 84-83 öne geçse de son dört saniye kala skor avantajını koruyamayınca maçın normal süresi 88-88 sona erdi.



Uzatma bölümü de oldukça çekişmeli geçerken; Fenerbahçe Beko Derrick Williams ile 96-94 öne geçti. Hücumda inanılmaz işler yapan Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 107-102 galip ayrıldı.

(Fenerbahçe)