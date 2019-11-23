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Fenerbahçe Beko uzun aradan sonra galip

 Fenerbahçe Beko deplasmanda galip gelerek nefes aldı

Fenerbahçe Beko uzun aradan sonra galip

 Fenerbahçe Beko deplasmanda galip gelerek nefes aldı

23 Kasım 2019 Cumartesi 09:02
Fenerbahçe Beko uzun aradan sonra galip

Fenerbahçe Beko uzun aradan sonra galip

   Fenerbahçe Beko deplasmanda galip gelerek nefes aldı.Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 10. haftasında deplasmanda ASVEL'i 88-72 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, Euroleague'in 10. haftasında 3. galibiyetini aldı. Zor günler geçiren ve toparlanmak isteyen Fenerbahçe, oynayacağı ilk 6 maçın 5'ini sahasında oynayacak. Temsilcimiz 11. maç gününde Khimki Moskova'yı ağırlayacak.

Euroleague’de normal sezonun 10. maç gününde Fenerbahçe Beko, deplasmanda ASVEL’le bir araya geldi. Sezona istediği girişi yapamayan ve zor günler geçiren sarı-lacivertliler parkeden 88-72’lik skorla ayrıldı ve 3. galibiyetini elde ederek rahat bir nefes aldı.

Maçı baştan sona üstün götüren Fenerbahçe Beko’da Vladimir Stimac 21 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu. Stimac, 21 sayısının yanına 8 de ribaund ekledi. Ayrıca Derrick Williams ise 17 sayı ve 6 ribaund kaydetti.

Ev sahibi ekipte de David Lighty 18 sayıya imza attı ve takımının en skoreri oldu ancak yenilgiyi önleyemedi. Zeljko Obradovic’in öğrencileri sezonun 11. haftasında 10 maçta 6 galibiyeti bulunan Khimki Moskova’ya konuk olacak.

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