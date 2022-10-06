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Fenerbahçe Beko, Bayern München farklı yendi

 Euroleague Normal Sezon 2022/2023 sezonunda Fenerbahçe Beko ilk maçında deplasmanda Bayern München'i 74-62 yendi.

06 Ekim 2022 Perşembe 23:18
Fenerbahçe Beko, Bayern München farklı yendi

Fenerbahçe Beko, Bayern München farklı yendi

   Euroleague Normal Sezon 2022/2023 sezonunda Fenerbahçe Beko ilk maçında deplasmanda Bayern München'i 74-62 yendi.Karşılaşmanın ilk periyotudu Fenerbahçe Beko 21-19 önde tamamladı.2.ci periyotta da üstünlüğünü sürdüren sarı lacivertliler ilk yarıyı 40-34 önde tamamladılar.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında sa üstün oyununu rakibe kabul ettiren Fenerbahçe beko 3 periyotu 10-12 kazandı.Son periyota hızlı giren Fenerbahçe Beko karşılaşmadan 74-62 galip ayrıldı.

Periyotlar:

1.Periyot:19-21

2.Periyot:15-19

3.Periyot:12-19

4.Periyot:16-15

Maç Sonu:74-62

Geçmiş karşılaşmalar:
 
Fenerbahçe Beko, rakibiyle bugüne dek EuroLeague’de oynadığı 11 maçta sekiz galibiyet elde etti.
 
2021-22 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 81-76 Bayern Münih
2021-22 – Normal sezon – Bayern Münih 71-63 Fenerbahçe Beko
2020-21 – Normal sezon – Bayern Münih 68-77 Fenerbahçe Beko

2020-21 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 71-75 Bayern Münih
2019-20 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 90 - 82 Bayern Münih
2018-19 – Normal sezon - Bayern Münih 90 – 86 Fenerbahçe Beko
2018-19 – Normal sezon - Fenerbahçe Beko 88 – 84 Bayern Münih
2015-16 – Normal sezon - Bayern Münih 67 – 84 Fenerbahçe
2015-16 – Normal sezon – Fenerbahçe 74 – 67 Bayern Münih
2014-15 – Normal sezon - Fenerbahçe Ülker 87 – 81 Bayern Münih
2014-15 – Normal sezon - Bayern Münih 86 – 93 Fenerbahçe Ülker

Son Güncelleme: 06.10.2022 23:37
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe BEKOBayern MünchenEuroleague
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